Lancia uova contro un disabile: “L’ho fatto per noia”. Condannato a 9 mesi per stalking

A cura di Ida Artiaco

È stato condannato a 9 mesi di reclusione per stalking per aver lanciato uova addosso ai passanti mentre era in macchina perché "era annoiato. Protagonista della vicenda è un ragazzo di 26 anni che era stato denunciato da alcuni abitanti del quartiere di Borgo Roma a Verona. Insieme a lui anche due complici che però sono stati assolti.

Tra le su vittime anche un 52enne con disabilità fisiche e cognitive, che già in precedenza aveva deriso e insultato. Come riporta Il Corriere del Veneto, gli episodi contestati dall'accusa risalgono al 2021 e sono stati ripresi anche dalle telecamere di sorveglianza.

Il disabile 52enne subiva continui attacchi verbali, il 26enne abbandonava anche rifiuti nel cortile della sua abitazione, poi era arrivato a lanciargli contro delle uova. La vittima aveva confidato tutto alla sua amministratrice di sostegno e al cugino, il quale aveva installato le telecamere di sicurezza per riprendere le angherie, le cui immagini sono poi servite agli investigatori per confermare le accuse.

Al processo il 26enne, difeso dall’avvocato Davide Sentieri, ha confessato che si annoiava, e, riferendosi ai lanci di uova, che aveva pensato di fare "qualcosa di divertente e goliardico". Prima della sentenza, arrivata ieri, martedì 11 marzo, il 26enne si è scusato con alcune delle vittime che si sono costituite parte civile: "Ho commesso gesti stupidi che non ripeterò. Sono pentito. Ero annoiato, dovevo fare qualcosa di divertente e goliardico per passare il tempo", ha detto.