Lancia liquido urticante sul neo-dottore alla festa di laurea: 23enne finisce ustionato I fatti a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. Durante la serata alcuni invitati hanno lanciato goliardicamente uova e farina, ma ad un certo punto è comparso anche un liquido che ha colpito il festeggiato e un altro ragazzo. Un 24enne è accusato ora di lesioni personali aggravate.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Doveva essere una normale festa di laurea, ma ha rischiato di finire in tragedia. I fatti sono avvenuti lo scorso 18 marzo a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, dove un 23enne, fresco dottore, aveva deciso di festeggiare il proprio traguardo di studi invitando una quarantina di persone a casa sua.

Durante i festeggiamenti, mentre alcuni amici hanno iniziato a lanciare in maniera goliardica su di lui uova, acqua e farina, uno dei presenti l’ha fatta più grossa: gli ha infatti tirato addosso del liquido urticante, simile a uno di quei detergenti utilizzati nelle pulizie domestiche per sgorgare i lavandini.

Nella circostanza, il giovane festeggiato e un altro invitato 25enne sono stati colpiti al capo dalla sostanza, che, dopo qualche minuto, ha provocato loro un forte prurito. Il medico di base ha poi riscontrato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni per il 23enne, mentre l'altro ragazzo si è recato autonomamente al pronto soccorso dell'ospedale di Argenta, dove gli sono state riscontrate lesioni a volto e collo, giudicate guaribili in almeno 7 giorni.

Va detto che i fatti non sono stati immediatamente denunciati, ma i carabinieri di Portomaggiore hanno comunque deciso di muoversi in maniera autonoma per ricostruire la dinamica esatta dei fatti e identificare tutti i soggetti coinvolti, riuscendo a risalire e poi accertare che l'auto della ‘bravata' era un ragazzo di 24 anni, tra gli invitati alla festa di laurea.

Il ragazzo è stato dunque denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara per l'ipotesi di lesioni personali aggravate.