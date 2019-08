in foto: Immagine da Wikipedia.

Paura a Lampedusa, dove è franato pochi minuti fa un costone roccioso che sovrasta la spiaggia di Tabaccara, vicino isola dei conigli. Secondo quanto riferisce la stampa locale, almeno un bagnante sarebbe rimasto intrappolato, mentre si teme un alto numero di feriti, dal momento che l'area è presa d'assalto dai turisti. Ma non si hanno ulteriori informazioni. Al momento sono ancora in corso le operazioni di soccorso con l'intervento di guardia costiera, vigili del fuoco e ambulanze, intervenute subito dopo l'incidente verificatosi oggi, giovedì 22 agosto, in tarda mattinata. Ancora ignote le cause del cedimento e le sue dimensioni.

Il sindaco Salvatore Martello, contattato dall'Adnkronos ha commentato così quanto successo: "Sto andando in barca fino all'Isola dei conigli per capire cosa è successo, mi hanno avvertito che è accaduto qualcosa e sto andando a verificare, ma fino a questo momento non so molto altro".