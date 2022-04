L’aereo caduto in Cina ha raggiunto la velocità del suono e si è disintegrato L’aereo ha messo la punta verso il basso, precipitando quasi in verticale tanto da raggiungere quasi la velocità del suono prima di schiantarsi con 132 passeggeri a bordo.

A cura di Antonio Palma

Sono passati ormai oltre quindici giorni dalla caduta dell’aereo della China Eastern Airlines che effettuava il volo MU5735 ma restano ancora tantissimi i misteri alla causa del disastro che ha provocato la morte delle 132 persone a bordo. Dalle prime analisi è emerso che i piloti non hanno inviato alcune messaggio di soccorso e non hanno risposto alla torre di controllo. Il velivolo, un Boeing 737-800 NG con solo sette anni di vita, sembrava pronto a un normale atterraggio a Guangzhou in condizioni climatiche perfette quando improvvisamente ha messo la punta verso il basso, precipitando quasi in verticale tanto da raggiungere quasi la velocità del suono prima di schiantarsi al suolo dove si è disintegrato.

L'aereo ha perso sei chilometri di quota in meno di un minuto

L’aereo è precipitato verso il basso per oltre sei chilometri in meno di un minuto prima di cercare di riguadagnare quota senza riuscirci, schiantandosi infine su una collina ricoperta di boschi. Una velocità così elevata che l’aereo si è disintegrato in quasi 50mila pezzi e con parti del velivolo che si sono conficcate per quasi 20 metri nel terreno e altre ritrovate a oltre 11 km dal luogo dell'impatto. Un vero e proprio rompicapo. Su cui decine di investigatori stanno cercando di fare luce, compresa una squadra di sette membri arrivata appositamente dagli Stati Uniti in qualità di rappresentanti del produttore del velivolo.

Scatole nere del volo MU5735 danneggiate

I funzionari cinesi hanno affermato di aver recuperato alcuni componenti chiave dell'aereo, comprese parti dei motori e del carrello di atterraggio, e stanno cercando ora di ricostruite la traiettoria di volo dell'aereo utilizzando i dati dei radar di controllo del traffico aereo e i reperti. Un primo rapporto sarà presentato entro trenta giorni dall’incidente ma per allora difficilmente si potranno avere tutti i dati delle scatole nere che pare siano rimaste danneggiate nell’impatto.