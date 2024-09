video suggerito

Ladro in casa, 80enne e figli lo riempiono di botte e lo mandano in ospedale: salvato dai carabinieri Scenario della vicenda un'abitazione di San Michele Mondovì, in provincia di Cuneo, dove un pregiudicato di 62 anni è stato sorpreso dai proprietari a rovistare nelle stanze, riempito di botte e mandato in ospedale. Solo l'intervento dei carabinieri sul posto lo ha salvato.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Probabilmente pensava a un colpo molto semplice. Approfittando dell’assenza dei proprietari, un ladro si era intrufolato in un’abitazione del Cuneese per rubare ma non aveva fatto i conti con il rientro dell’anziano residente, accompagnato dai figli, e per il malvivente si è messa male. L’uomo è stato riempito di botte e mandano in ospedale. Solo l’intervento dei carabinieri sul posto lo ha salvato facendo scattare per lui l’arresto.

Scenario della vicenda un’abitazione di San Michele Mondovì, in provincia di Cuneo, dove un pluripregiudicato di 62 anni è stato sorpreso dai proprietari a rovistare nelle stanze per rubare. La scena nella sera di giovedì scorso, 29 agosto, quando l’uomo si è introdotto nell'appartamento mentre non c'era nessuno e ha iniziato a cercare oggetti di valore e soldi. In quel momento certamente non pensava che poco dopo sarebbe finito in ospedale piantonato dai carabinieri chiamati a salvarlo.

Proprio l’arrivo dei una pattuglia di militari dell’arma infatti ha evitato che la situazione degenerasse in un linciaggio dopo che il 62enne è stato sorpreso a rubare in casa dal pensionato 82enne, appena rincasato accompagnato dai suoi due figli.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo contava sul fatto che in casa non vi era nessuno e, dopo aver scavalcato il balcone dal cortile, ha forzato una finestra con arnesi da scasso, riuscendo a entrare nell’abitazione. Quando si è trovato di fronte i proprietari, avrebbe cercato di sgattaiolare via ma padre e figli lo avrebbero colpito a più riprese con calci e pugni, fino a immobilizzarlo.

Il trambusto ha fatto scattare l’allarme al 112 che ha inviato sul posto immediatamente una pattuglia di carabinieri. I militari hanno raggiunto l’abitazione in pochissimo tempo, riuscendo a separare i tre familiari dal ladro. Il 62enne è stato fermato e condotto all’ospedale di Cuneo con numerose ferite e lesioni e dovrà rispondere del reato di rapina impropria mentre per proprietario e i figli non è stato emesso alcun provvedimento.