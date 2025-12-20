Attualità
Ladri svaligiano casa e hotel mentre il marito è via per il lutto della moglie: bottino da 200 mila euro in Versilia

Una banda di ladri approfittando dell’assenza del proprietario di casa, via per la morte della moglie appena morta, hanno svaligiato un hotel-casa di Lido Camaiore.
A cura di Maria Neve Iervolino
Un colpo da 200 mila euro eseguito approfittando dell'assenza del proprietario in lutto per la morte della moglie che amava da 60 anni. È successo a Lido di Camaiore, in Versilia. I ladri probabilmente sapevano che in questi giorni Massimo Mannozzi, proprietario di un noto hotel sarebbe stato a Berlino per occuparsi di alcune familiari dopo la scomparsa della moglie Monika Herold, e per questo ne hanno approfittato per introdursi nella proprietà portando via la cassaforte contente contati e altri beni.

Mannozzi ed Herold si erano sposati nel 1965 e da allora avevano sempre conciliato la vita di coppia con quella lavorativa, condividendo il lavoro nel settore della ristorazione e accoglienza. Prima di stabilirsi a Lido di Camaiore i due hanno vissuto per anni nella capitale tedesca, dove avevano avviato la loro prima attività imprenditoriale, ed è qui che l'uomo è tornato dopo la scomparsa della moglie avvenuta il 7 dicembre. Quando però è ritornato in Italia il 19 dicembre ha trovato un'altra amara novità: il suo hotel era stato svaligiato. I ladri sono entrati prima nell'area abitualmente frequentata dagli ospiti, e poi in quella ad uso esclusivo della famiglia.

In entrambi i casi sono riusciti a portare via soldi e oggetti di valore, oltre alla cassaforte che sarebbe stata sradicata e portata via con tutto il suo contenuto. Nel complesso, il colpo sarebbe fruttato ai ladri un bottino di ben 200 mila euro tra oggetti di valore e contanti.

Non è raro che bande organizzate e ben informate approfittino di un lutto per colpire una famiglia che tenevano d'occhio da tempo. La modalità è sempre la stessa: aspettano che i familiari siano via per i funerali, o anche per sbrigare tutte le incombenze necessarie dopo la morte di una persona cara, ed entrano nella casa vuota. A questo punto, con tutta tranquillità prendono i preziosi e lasciano un vuoto ancora più grande nelle famiglie colpite dalla perdita.

