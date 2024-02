Ladri entrano nella villa di due anziani, il nipote li affronta a mani nude e gli sparano al ginocchio Tre ladri sono entrati nella villetta a tre piani di due anziani a Ca’ Ballarin, frazione di Cavallino Treporti. Il nipote 34enne della coppia ha affrontato i malviventi a mani nude. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono ancora in corso le indagini in Veneto dopo l'assalto di alcuni malviventi a una casa i Ca' Ballarin, frazione di Cavallino Treporti. Secondo quanto reso noto dai quotidiani locali, i tre ladri si sarebbero introdotti nell'abitazione di Alberto e Maurizio Biondo con un passamontagna in viso per non essere riconosciuti.

Dopo aver fatto irruzione nella villa a tre piani, si sono trovati davanti una coppia di anziani di 83 e 80 anni. La donna ha iniziato a urlare, ma è stata bloccata da uno dei tre malviventi, mentre l'altro minacciava il marito dell'anziana. Al piano superiore, invece, si trovava Maurizio Biondo con il figlio Alberto e la moglie.

La donna avrebbe cercato in tutti i modi di superare i tre ladri e scendere al primo piano per soccorrere gli anziani suoceri, ma è stata bloccata dai tre malviventi. Per liberarla è intervenuto il figlio Alberto, 34 anni, che ha affrontato i tre ladri andando in soccorso al padre 60enne. Nella colluttazione, i malviventi gli avrebbero sparato almeno un colpo di pistola al ginocchio.

Il giovane è stato trasportato in ospedale in elicottero, mentre i ladri sono riusciti a fuggire a piedi. Le indagini sono ancora in corso, mentre le condizioni del 34enne migliorano. Alberto Biondo è stato operato all'arto, mentre il padre Maurizio, preso a pugni dai malviventi, è stato medicato a Jesolo. Secondo quanto reso noto, i tre si sono introdotti nella villetta armati per saccheggiarla e portare via denaro e oggetti preziosi.

Le forze dell'ordine hanno ascoltato la versione della famiglia aggredita dai malviventi nella casa di ‘Ca Ballarin e stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza in prossimità della zona per individuare i tre ladri. Secondo quanto raccontato, però, il gruppo criminale si sarebbe introdotto in casa con un passamontagna, rendendosi irriconoscibile.