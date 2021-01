La variante brasiliana del Covid-19 arriva in Abruzzo dove un'intera famiglia è risultata positiva alla nuova e aggressiva forma del virus. A comunicarlo è stato il governatore della regione Marco Marsilio che ha fatto sapere che sono tre i casi riscontrati finora nel piccolo paesino di Poggio Picenze, in provincia dell'Aquila.

La famiglia era appena tornata da un viaggio in Brasile

"L'Istituto zooprofilattico ha evidenziato tre casi di positività al Covid con variante brasiliana – le parole del presidente della regione Abruzzo intervenuto nel consiglio regionale odierno – si tratta di una famiglia di Poggio Picenze, di ritorno dal Brasile. Un caso tempestivamente individuato e isolato". Il cluster è stato individuato dall'istituto zooprofilattico di Teramo che ha rilevato tre positività alla pericolosa variante brasiliana del Covid-19: ora la famiglia che è stata posta in isolamento verrà successivamente sottoposta al vaccino.

La variante brasiliana ha una contagiosità maggiore

"Ha una capacità di contagiosità ancora maggiore, persino superiore a quella già molto alta della variante inglese", le parole del professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e membro del Cts della Lombardia che ha così sottolineato la pericolosità della variante brasiliana del virus che ha presenta gli stessi sintomi ma in modo "più cattivo".

In Abruzzo anche la variante inglese: il caso di Guardiagrele

Sempre in Abruzzo è stata individuata a Guardiagrele, piccolo paesino in provincia di Chieti la variante inglese del Covid-19 che continua a diffondersi con insistenza anche in Italia. Il caso più eclatante riguarda proprio il piccolo paesino abruzzese in cui sono decine i casi riscontrati così come confermato anche dal sindaco Donatello di Prinzio.