La vacanza per i 18 anni è un incubo: ragazza abusata dal massaggiatore in hotel a Padova Con l’aiuto della mamma, la diciottenne ha denunciato tutto con un esposto alla Procura di Padova facendo scattare le indagini che ora vedono indagato un 51enne.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere una vacanza fatta di spensieratezza e relax che la mamma le aveva regalato per il suo diciottesimo compleanno, ma quei tre giorni in un hotel di lusso si sono rivelati un incubo per una ragazza veneta neo maggiorenne quando si è imbattuta in un massaggiatore della struttura che avrebbe abusato sessualmente di lei. Con l'aiuto della stessa mamma, la diciottenne ha denunciato tutto con un esposto alla Procura di Padova facendo scattare le indagini che ora vedono indagato un uomo 51 anni con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata. I fatti contestati all'uomo risalgono all'estate scorsa quando la ragazza è diventata maggiorenne e per l'occasione la madre le ha regalato un pacchetto di tre giorni in un hotel del Padovano.

Madre e figlia hanno trascorso le tre giornate insieme tra relax e massaggi ma proprio durante uno di questi ultimi, mentre la prima non era presente, la 18enne sarebbe stata abusata. Secondo il suo racconto, aveva preso appuntamento per un normale massaggio ma, quando si è tolta l'accappatoio rimanendo in intimo e si è sdraiata sul lettino, sono partite le molestie del 51enne. L'uomo avrebbe prima iniziato a toccarla sempre più insistentemente nelle parti intime e poi avrebbe anche iniziato a baciarla . Come racconta il Gazzettino, la ragazza ha raccontato di essere rimasta bloccata per lo shock e non di non aver avuto la forza di reagire tanto da essere rimasta in balia degli abusi del massaggiatore per un'ora.

La diciottenne non ha trovato nemmeno il coraggio di confessare tutto alla mamma una volta rientrata in stanza e così anche a casa. Solo quando il genitore si è accorto di alcuni suoi comportamenti strani e ha chiesto insistentemente spiegazioni, la giovane ha trovato infine la forza di raccontare quanto subito. Le due infine si sono rivolte a una legale e denunciato l'accaduto avvenuto nello scorso mese di agosto. La 18enne ha ricostruito i fatti davanti agli inquirenti, individuando il suo presunto violentatore grazie a un riconoscimento fotografico.