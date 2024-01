La tuta che indossa prende fuoco vicino al caminetto: pensionato muore per la paura. Era da solo in casa Il dramma a Furtei, nel Sud Sardegna. La vittima – Giuseppe Scano – sarebbe stato colpito da un malore fatale nella sua abitazione mentre provava a spegnere le fiamme che avevano avvolto la tuta acrilica che indossava. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Una scintilla partita dal caminetto sarebbe finita sui pantaloni della tuta che indossava facendoli incendiare: a quel punto è corso in bagno nel tentativo di spegnere le fiamme con l’acqua, ma per la paura o forse per il denso fumo che ormai stava invadendo la casa, è stato colto da arresto cardiaco. Sarebbe morto così l'uomo di 75 anni, Giuseppe Scano, trovato privo di vita nella sua abitazione a Furtei, nel sud Sardegna, nel pomeriggio di ieri, martedì 2 gennaio.

Sono stati i vigili del fuoco a fare la tragica scoperta dopo aver sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione della vittima. Sul posto anche i militari dell'Arma dei Carabinieri, intervenuti quando i familiari, che non riuscivano a mettersi in contatto con il parente che non rispondeva al telefono già dalla mattinata e non apriva la porta di casa chiusa dall’interno, hanno dato l'allarme.

L’ipotesi degli inquirenti è che l'anziano si trovasse vicino al focolare acceso e che una scintilla sia finita sul pantalone acrilico che ha cominciato a bruciare. Scano avrebbe comunque provato a spegnere le fiamme andando in bagno per usare l'acqua del lavandino, ma ha avuto un infarto improvviso e ha perso i sensi.

Cadendo a terra avrebbe anche battuto la testa, ma non è stato ancora chiaro se il trauma sia stato la causa del decesso o una conseguenza del malore antecedente.

Come detto, era stato il silenzio insolito del pensionato a preoccupare i familiari che hanno ha così avvisato i carabinieri del paesino, che a loro volta hanno fatto intervenire i pompieri del distaccamento di Sanluri. Purtroppo l'intervento è stato inutile.