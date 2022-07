La sua moto si scontra con un’auto, Giovanni muore a 31 anni. Gli amici: “Eri il più buono di tutti” È morto nel violento impatto tra la sua moto e un’auto il 32enne Giovanni Rizzo vittima di un incidente mercoledì sera a Ragusa.

A cura di Chiara Ammendola

Giovanni Rizzo

Sono decine i messaggi di cordoglio postati in queste ore sui social dagli amici di Giovanni Rizzo, il 31enne morto ieri in un incidente stradale a Ragusa. La moto a bordo della quale stava viaggiando si è scontrata con un'auto nei pressi dell’ospedale Giovanni Paolo II: per lui non c'è stato nulla da fare ed è praticamente morto sul colpo.

Originario di Santa Croce Camerina, Giovanni stava percorrendo la strada nota col nome “Malavita” alla guida della sua due ruote quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrato con un'auto. L’impatto tra i due mezzi è stato fatale per il 31enne che è stato soccorso quasi subito dai soccorritori del 118 vista anche la vicinanza col nosocomio ragusano. Sul luogo dell'incidente insieme con i il personale di soccorso sono giunte anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. Le indagini sull'incidente sono affidate agli agenti della Polizia municipale.

Rizzo era molto conosciuto nel suo paese di origine. Lavorava al supermercato Conad dove era stimato da tutti i suoi colleghi che lo descrivono come un uomo gentile e sempre disponibile. “Fai buon viaggio, ti mando un enorme abbraccio, ovunque tu sia Giovanni”, scrive un amico su Facebook condividendo una foto del 31enne sorridente. C'è chi invece condivide sul social uno scatto che immortala una serata insieme a un concerto: “Sei riuscito a portarmi al concerto di Ultimo…riposa in pace amico e fratello… per sempre nei nostri cuori”. I funerali si terranno sabato 16 luglio così come annunciato dai famigliari nelle scorse ore.