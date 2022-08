La sua moto si scontra con un’auto a Trapani, Niko muore a 20 anni: lascia una figlia di 3 anni È morto dopo due giorni di agonia il 20enne Niko Giarratano, vittima di un incidente in moto a Trapani. Lascia una compagna e una figlia di tre anni.

Niko Giarratano (Facebook)

Non ce l'ha fatta Niko Giarratano, il 20enne rimasto vittima di un incidente lo scorso 24 agosto. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Villa Sofia di Palermo è morto ieri sera a causa delle ferite riportate nello schianto della sua moto con un'auto.

Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore si stanno susseguendo soprattutto sui social da parte di amici e famigliari di Niko, così come lo chiamavano tutti. Appena ventenne, residente a Trapani, lascia una compagna e una figlia di appena tre anni, come ricorda anche la sorella con un lungo messaggio condiviso su Facebook: “Non abbandonarmi mai, non lasciarmi mai sola – si legge nel lungo post social – ti chiedo solo di essere nonostante tutto il mio pilastro, mio fratello ma soprattutto di essere nonostante tutto un Padre”.

Intanto proseguono le indagini per accertare la dinamica dell'incidente di cui è rimasto vittima Niko Giarratano. Il giovane, stando a quanto si apprende, stava percorrendo in sella alla sua moto via Manzoni, nel territorio di Erice Casa Santa, quando si è scontrato con un'automobile. L'incidente è avvenuto nei pressi della banca Monte Dei Paschi di Siena. Soccorso immediatamente dal personale sanitario del 118 è stato trasferito al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate, ma con l'aggravarsi delle sue condizioni è stato trasferito nel capoluogo siciliano dove è morto ieri sera.

“Buonanotte sangue mio – conclude nel suo messaggio la sorella – non lasciarmi mai e qualche volta vienimi a trovare che in questo momento ho solo bisogno di te!ti amo pazzo e ti amerò per sempre! Buonanotte angelo mio”.