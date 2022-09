La serata al locale, poi l’incidente mortale: Anastasia si schianta contro un muro e muore a 25 anni Anastasia Curcuruto, 25 anni, è la vittima del tragico sinistro avvenuto nelle prime ore del mattino di ieri ad Aci Castello.

A cura di Biagio Chiariello

Aveva trascorso la serata al Bellatrix Club di Catania, per poi fare ritorno a casa. Ma intorno alle 3.30 è stata vittima di un terribile incidente. A perdere la vita in un tragico incidente stradale, in territorio di Aci Castello, è stata una ragazza di 25 anni: si tratta di Anastasia Curcuruto. Cassiera di una pizzeria che si trova proprio nel comune castellese, ha trovato la morte all’alba mentre percorreva, a bordo della sua Citroen C2, la Statale 114.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Acireale intervenuti sul luogo. Le prime informazioni sembrano propendere per l'incidente autonomo; infatti, secondo quanto accertato dai carabinieri, sembra che la 25enne abbia perso il controllo dell’auto andando a finire contro un muretto di cinta della via che porta verso l’ospedale Cannizzaro. Ipotizzabile, considerato l’orario, che la sfortunata ragazza possa essere stata vittima di un colpo di sonno o forse di una distrazione.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma non ci sarebbe stato nulla da fare per la giovane donna. A quanto sembra Anastasia è morta sul colpo.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social per l’ennesima vittima della strada. “Sono distrutta dal dolore ho visto crescere tuo padre ti ho visto nascere sono vicina al dolore della famiglia”, è solo uno dei tanti dedicati alla giovane.

Un altro incidente sempre ieri notte ha causato la morte di un 22enne di Saponara, in provincia di Messina. Angelo Cannuni è stato vittima dello scontro tra il motorino sul quale viaggiava e due auto, una Grande Punto e un’Audi. L’impatto, la cui dinamica è ancora da stabilire, si è verificato tra la via Kennedy e la via Sciascia.