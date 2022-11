La piccola Rihab caduta dal balcone di casa a Bologna: “Giocava da sola, è stato un incidente” Sarebbe morta in seguito a un tragico incidente domestico la piccola Rihab, la bimba di 4 anni caduta dal secondo piano nei pressi di Bologna. Ne sono convinti gli agenti delle forze dell’ordine che sono intervenuti sul posto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

La piccola Rihab sarebbe morta per un tragico incidente domestico secondo le forze dell'ordine di San Giovanni in Persiceto, nei pressi di Bologna. La bimba di soli 4 anni stava giocando da sola poco lontano dalla madre che stava preparando la cena insieme alla nonna. In un momento di distrazione dei familiari, la piccola è salita sulla macchina esterna del condizionatore che poggia su una ringhiera a protezione della portafinestra dell'appartamento e ha perso l'equilibrio. La bimba è caduta nel vuoto, precipitando dal secondo piano del palazzo di Corso Italia.

I titolari del bar sulla strada hanno cercato di soccorrerla, ma per la minore non vi è stato nulla da fare. Disperata la madre, che è scesa subito in strada per tentare di salvare la vita alla bimba. La tragedia, che si è verificata intorno alle 19 di ieri, ha devastato la famiglia, stimata e apprezzata nel quartiere, e i residenti: sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto per effettuare tutti i rilievi del caso.

Allertata anche la pm di turno, Francesca Rago. La vicenda però non dovrebbe sfociare in un'inchiesta giudiziaria: secondo le autorità, infatti, la bimba è deceduta in seguito a un tragico incidente domestico. In difesa dei genitori della piccola è accorso anche il sindaco Lorenzo Pelegatti, che ha dichiarato di conoscere bene il padre. L'uomo lavora come operaio in un'azienda del territorio e diverse volte ha collaborato con il Comune per il Festival delle Religioni.

Rihab aveva una sorella maggiore, che ieri si trovava nell'appartamento di Corso Italia al momento del tragico incidente, e un fratellino più piccolo.

I carabinieri hanno ascoltato i testimoni oculari e la mamma della bimba caduta dal secondo piano. La donna ha raccontato di essere stata impegnata nella preparazione della cena e di non aver visto la bimba arrampicarsi sulla macchina esterna del condizionatore.