Era da una sessantina di anni che il piccolo comune di Brusasco, mille anime nel piemontese, non vedeva una nascita. E già questa è una notizia. Ma il modo in cui Nicole ha deciso di venire al mondo è in qualche modo ancora più sorprendente. Come riporta Torino Today, la bimba aveva così fretta di nascere da essere partorita la notte del 14 gennaio 2021 su una coperta fuori dall'auto, con il papà Lorenzo Caruso che si è improvvisato ostetrico e ha aiutato la moglie Alessandra Petrarulo nel parto. I genitori erano diretti all'ospedale di Chivasso ma subito dopo la partenza, a 150 metri da casa, sono stati costretti a fermarsi in via delle Scuole 1 a Brusasco. "Non ce l'aspettavamo – dice il papà – altrimenti piuttosto saremmo rimasti a casa. Nicole è nata alle 4,28 con una temperatura di -1 grado davanti al civico 1″. Tutto è andato alla grande e quando l'ambulanza è arrivata sul posto, ha accompagnato lei e la mamma in ospedale, dove sono stati trattenuti qualche giorno per tutti gli accertamenti del caso.

Lorenzo, Alessandra, Nicole e l'altro figlio della coppia, Thomas, 13 mesi, sono stati ricevuti oggi, martedì 19, dalla sindaca Luciana Trombadore, che ha evidenziato come a Brusasco non arrivassero bimbi da tempo immemore: "Credo che siano più di 60 anni che non accadesse – ha evidenziato la prima cittadina -. Ho conosciuto coppia il 31 dicembre, avevamo fatto l'accertamento anagrafico perché erano appena arrivati nel paese. Nei giorni scorsi i funzionari dell'anagrafe mi hanno chiamata e mi hanno detto che dobbiamo capire come fare l'atto, visto che non avevano mai affrontato il caso di una nascita in strada. Il papà è stato un eroe, ha gestito la situazione con calma e consapevolezza. Ho visto la bimba questa mattina e sono contenta per questa ondata di buonumore, finalmente si parla di un paese per un fatto bello".