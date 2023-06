La piccola Kata scomparsa a Firenze, ascoltati il fratellino e la zia: “Abbiamo una speranza in più” Sono stati ascoltati il fratellino e gli zii della piccola Kata, la bimba di 5 anni scomparsa nel nulla nella giornata di sabato a Firenze. Continuano le ricerche delle forze dell’ordine, che hanno effettuato diversi sopralluoghi e interrogatori tra gli abitanti dell’ex palazzo hotel Astor.

A cura di Gabriella Mazzeo

Kata, la bimba scomparsa a Firenze

Risulta ancora scomparsa la piccola Kata, la bimba di 5 anni sparita nel nulla nella giornata di sabato dal quartiere di Novoli a Firenze. Mia Kataleya Chicllo Alvarez, che vive con la madre, sarebbe uscita di casa per giocare nel cortile della sua abitazione situata nell'ex palazzo hotel Astor. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima della scomparsa la bimba stava giocando con altri coetanei.

I carabinieri proseguono nelle operazioni di ricerca a tappeto, con sopralluoghi in uno stabile vicino al palazzo occupato dove abita la bimba. Tutti i controlli avrebbero però avuto esito negativo. Al momento della scomparsa la mamma della minore era al lavoro e Kata era stata affidata agli zii.

La madre della piccola è stata trasportata in ospedale dopo aver ingerito un piccolo quantitativo di candeggina nella giornata di ieri La donna non è fortunatamente in pericolo di vita. Il padre della piccola Kata, che si trova nel carcere di Sollicciano, avrebbe tentato di togliersi la vita nello stesso modo appena il giorno prima.

Una foto di Kata, la bimba scomparsa a Firenze

I sopralluoghi e la convocazione degli zii e fratellino di Kata

Le forze dell'ordine hanno continuato le operazioni di ricerca con nuovi sopralluoghi in una palazzina poco distante dall'ex palazzo hotel Astor. Gli agenti avrebbero suonato più volte a un campanello senza però ricevere risposta. Nel corso del pomeriggio i poliziotti hanno continuato a piantonare lo stabile, collegato all'abitazione di Kata tramite un parcheggio. Presenti sul posto solo i carabinieri. Si tratterebbe di un ulteriore riscontro su una segnalazione arrivata negli scorsi giorni.

"Non sappiamo ancora nulla. Vorremmo avere ulteriori informazioni, ma le forze dell'ordine stanno lavorando. Gli agenti hanno chiesto a tutti gli inquilini dello stabile dove erano al momento della scomparsa di Kata e se hanno visto o sentito qualcosa. Non abbiamo informazioni sui progressi investigativi, sono stati fatti degli interrogatori e visionati gli appartamenti – ha raccontato ai microfoni di Fanpage.it la zia di Kata -. In questo momento abbiamo una speranza in più di ritrovare la bimba, abbiamo fede".

Kata e la mamma

Nel corso della giornata è stato ascoltato dagli inquirenti anche il fratellino di Kata, che ha 7 anni. Il bimbo è stato sentito per ricostruire le ultime ore prima della scomparsa della bimba sparita nel nulla il 10 giugno. Al momento si indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione. L'inchiesta è coordinata dalla Dda e gli accertamenti sono affidati ai carabinieri.

L'intervento dei vigili del fuoco

Stando a quanto reso noto, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che sarebbero all'opera per sfondare la porta di un appartamento al seminterrato. Nelle ultime ore le forze dell'ordine hanno ripercorso i passi di Kata prima della scomparsa insieme alla bambina che stava giocando con lei in cortile.