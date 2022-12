La madre di Giorgia, accoltellata dall’ex: “Aveva già tentato di strangolarla con un filo di ferro” La mamma della vittima: “Per lui era una cosa da possedere. Dopo i fatti del 24 mi hanno detto che aveva già tentato di strangolarla con un filo di ferro. Ma lei non ce lo aveva mai detto”.

A cura di Davide Falcioni

Giorgia, la ragazza bolognese di 25 anni accoltellata alla gola dall'ex davanti ai tre figli la vigilia di Natale, è finalmente fuori pericolo: sebbene i medici non abbiano ancora sciolto la prognosi, la donna è ormai del tutto cosciente e lucida.

Merito delle cure dei medici dell'ospedale Maggiore di Bologna. Lorenzo Gamberini, rianimatore del nosocomio emiliano che sta seguendo la giovane donna e che l'ha assistita anche quando è stata operata e ricoverata dopo l'aggressione dei giorni scorsi, ha spiegato che "la fase più pericolosa è passata". "Sul piano neurologico ha recuperato quasi completamente lo stato di coscienza. Per cui abbiamo buone aspettative. Adesso bisogna prendersi ancora del tempo per capire cosa succederà nei prossimi giorni. Ma siamo positivi".

L'aggressione, effettuata con un coltello o un paio di forbici, le ha schiacciato anche una vertebra comprimendo l'afflusso di sangue al cervelletto. Tuttavia Giorgia è in rapido e sostanziale miglioramento. "Siamo arrivati in meno di dieci minuti, non c'era traffico. L'ex era già fuggito, la ragazza era con i vicini sotto shock – ha raccontato a Repubblica Stefano Saltalamacchia, medico del 118 che ha prestato i primi soccorsi alla giovane – La prima cosa è stato tamponare la ferita, abbiamo, per quello che era possibile in quel momento, effettuato una rianimazione con liquidi e farmaci che servono a limitare il sanguinamento".

Stando a quanto riferito dalla mamma della 25enne in un'intervista al Corriere la ragazza, madre di tre bimbi, di 2, 3 e 8 anni, già in passato aveva subito violenze dall'ex: "Si erano lasciati da poco. Si conosceva da dieci anni, andava e veniva. Non si è mai occupato della famiglia, dei figli. Pensava solo a divertirsi, discoteca e altre donne. Lei era molto giovane quando rimase incinta, poi non è mai riuscita a farlo uscire dalla sua vita. Per lui era una cosa da possedere. Dopo i fatti del 24 mi hanno detto che aveva già tentato di strangolarla con un filo di ferro. Ma lei non ce lo aveva mai detto. Quando fu arrestato per aver aggredito una romena aveva promesso di cambiare". Così, evidentemente, non è stato.