Bologna, come sta la mamma accoltellata alla gola dall’ex marito davanti ai suoi tre figli

A cura di Davide Falcioni

Non è ancora fuori pericolo, ma è in condizioni stabili la giovane mamma di tre figli accoltellata alla gola dall’ex marito ieri mattina in un appartamento di via Rialto, a Bologna.

Come ha spiegato il dottor Carlo Coniglio, direttore del reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore, "le sue condizioni sono migliorate, anche se non possiamo ancora dire che è fuori pericolo. Però decisamente sta molto meglio rispetto a quando è arrivata ieri in condizioni estremamente critiche. L’intervento è riuscito, ora è stabile e siamo fiduciosi perché possa uscire presto anche da questa situazione. Fondamentale è stata la comunicazione con i colleghi del 118 che ha permesso un accesso diretto in sala operatoria della donna, già allertata con i chirurghi e il trauma team. La paziente è stata rianimata e le è stata salvata la vita".

Insomma, le competenze dei medici hanno strappati la donna da morte certa, anche se l’assessore alla Sanità della Regione, Raffaele Donini, questa mattina ha parlato di "vero miracolo". "Ringrazio di cuore l’equipe medica che ha lavorato senza sosta", ha aggiunto, spiegando poi che nel nosocomio c'è "un’organizzazione che funziona e che ha reso possibile intervenire immediatamente sulla ragazza. Qui c’è competenza, professionalità e generosità".

L'aggressione è avvenuta ieri mattina. La vittima, italiana, si trovava con i figli in una stanza presa in affitto al civico 24 di via Rialto, quando l'ex marito si è presentato alla sua porta gridando come un pazzo. L'uomo, 31enne di nazionalità marocchina, ha quindi accoltellato alla gola l'ex moglie davanti agli occhi sgomenti dei tre figlioletti, il più grande dei quali ha appena sette anni.

L'uomo, arrestato, non è nuovo ad aggressioni e violenze. A ottobre del 2020 infatti fu arrestato in flagrante fuori da un hotel di Trebbo di Reno e accusato di violenza sessuale e tentato omicidio aggravato nei confronti di una donna romena di 27 anni.