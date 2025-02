video suggerito

La madre della 13enne morta a Piacenza sui risultati dell'autopsia: "Confermate le testimonianze" La mamma della 13enne caduta dal settimo piano nell'ottobre scorso a Piacenza ha commentato i risultati dell'autopsia che escludono il suicidio. "Confermate così le parole dei testimoni".

A cura di Gabriella Mazzeo

L'esame autoptico svolto sul corpo della 13enne precipitata dal settimo piano del palazzo dove viveva a Piacenza ha escluso il suicidio. "Questo avvalora le testimonianze rese dai tre potenziali testimoni" ha affermato la madre dell'adolescente, ora seguita dall'avvocata Anna Ferrari.

La ragazzina precipitò dal settimo piano del palazzo dove viveva alla presenza dell'ex fidanzatino, oggi in carcere con l'accusa di aver fatto cadere la 13enne. Il 15enne è indagato per omicidio dalla procura per i minorenni di Bologna. L'ipotesi è che l'adolescente sia stata spinta.

"Chiediamo alle Istituzioni di attivare ogni forma possibile di denuncia al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della sicurezza contro qualsiasi episodio di violenza" ha affermato la mamma della ragazzina, che ha poi sottolineato come, nel rispetto delle autorità, non abbia intenzione di rilasciare ulteriori dichiarazioni in questa fase delle indagini.

"Confidiamo nel lavoro della magistratura e auspichiamo che venga fatta piena chiarezza sui fatti" ha continuato. "Teniamo a sottolineare che si tratta di un caso di infanticidio, data la tenera età della vittima – ha invece sottolineato l'avvocata -.Con amarezza riscontriamo l'assenza delle Istituzioni, che in altre circostanze si sono dimostrate molto attive nella denuncia e nella sensibilizzazione relativa a episodi di violenza".

La legale ha poi voluto ringraziare da parte dei familiari della 13enne gli organi di informazione per l'attenzione e il rispetto mostrato per la vicenda. "Invitiamo i giornalisti a trattare il caso con rigore e modestia" ha affermato Ferrari.

Secondo quanto era emerso dai primi rilievi, sulle mani della 13enne vi erano segni di un oggetto contundente. L'ipotesi è che l'ex fidanzatino 15enne l'abbia colpita sulle nocche con un cacciavite per impedirle di aggrapparsi al cornicione, facendola di fatto precipitare nel vuoto.