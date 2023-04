La furia dei tornado negli Usa, almeno 25 le vittime: Biden dichiara lo stato di calamità naturale Sale a 25 il numero dei morti provocato dai tornado che si sono abbattuti negli Usa, in particolare nel Midwest e nel Sud. Biden ha dichiarato lo stato di calamità naturale in Arkansas.

A cura di Chiara Ammendola

Little Rock in Arkansas distrutta dal tornado

È destinato ad aumentare il bilancio delle vittime dei tornado che si sono abbattuti negli Stati Uniti, in particolare nel Midwest e nel Sud. Al momento sono almeno 25 i morti accertati ma le autorità parlano di numeri provvisori. I tornado, confermati o sospetti, hanno colpito 11 Stati e hanno distrutto case e aziende, spezzato alberi e devastato quartieri.

I soccorsi proseguono senza sosta me alcuni piccoli centri sono state quasi interamente rase al suolo e secondo il National Weather Service ci vorranno giorni per raggiungere tutte le aree colpite. Il sindaco di Little Rock, la capitale dell'Arkansas, una tra le città maggiormente colpite ha affermato che più di 2.100 case e attività commerciali sono state danneggiate in città, ma l'entità completa del danno è ancora in fase di valutazione.

I danni dei tornado in Arkansas

I tornado hanno scoperchiato i tetti e abbattuto i muri di molti edifici, ribaltato veicoli, sradicato alberi e distrutto le linee elettriche a Little Rock e in vaste aree a est e nord-est della capitale dello Stato. Proprio per lo stato dell'Arknsas il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato oggi lo stato di "grave calamità naturale", chiedendo gli aiuti federali.

I finanziamenti federali sono destinati ai residenti delle contee di Cross, Lonoke e Pulaski e serviranno per alloggi temporanei, riparazioni di abitazioni, prestiti a basso costo e altre esigenze. Potranno essere messi a disposizione anche di governi statali e locali e di organizzazioni private senza scopo di lucro e potranno contribuire anche ai costi delle misure di mitigazione dei rischi.