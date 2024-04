video suggerito

Colloquio telefonico tra Joe Biden e Xi Jinping: tensioni su TikTok e il conflitto Russia-Ucraina

A cura di Gabriella Mazzeo

Il presidente americano Joe Biden ha avuto un colloquio telefonico con il presidente cinese Xi Jinping. Durante la telefonata, secondo l'emittente statale cinese Cctv, ci sarebbe stato "uno scambio di opinioni sincero e approfondito su relazioni bilaterali e questioni di reciproco interesse".

Il colloquio sarebbe avvenuto "su richiesta" americana. Durante i 90 minuti di conversazione, Xi ha ricordato che il summit di novembre a San Francisco "ha aperto una visione orientata al futuro". Una nota positiva alla quale, aggiunge, si sommano però anche fattori negativi del rapporto tra Paesi. "Questo richiede l'attenzione di entrambe le parti" ha sottolineato Xi. Pechino ha citato i tre principi fondamentali che dovrebbero guidare i rapporti Cina-Usa nel 2024: il confronto sostituito al conflitto, la volontà di affermare una prospettiva positiva nei rapporti tra i due Paesi, e la necessità di onorare gli impegni presi l'uno con l'altro.

Joe Biden, invece, ha voluto concentrare il dibattito sulle preoccupazioni americane relative alla cooperazione di Pechino con la Russia per ricostruire l'industria militare di Base a Mosca. Il presidente americano ha detto al suo omologo che gli Stati Uniti continueranno a prendere le misure necessarie per prevenire l'uso della tecnologia avanzata nazionale contro la sicurezza deli Usa. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, i due leader hanno fatto un "check in" sui progressi ottenuti dopo la discussione del vertice dello scorso anno. Tra i temi scandagliati, anche la cooperazione tra Paesi contro il traffico di droghe, la comunicazione militare, l'affrontare i rischi legati all'intelligenza artificiale e continuare gli sforzi sul cambiamento climatico.

"Se gli Usa vorranno portare avanti la cooperazione con la Cina per condividere lo sviluppo nel vantaggio reciproco, la nostra porta sarà sempre aperta. Se invece insisteranno nel sopprimere lo sviluppo high-tech della Cina e nel privarla di un legittimo diritto, noi non staremo a guardare" ha affermato Xi Jinping, facendo anche riferimento anche alla proprietà di TikTok. "Il presidente Biden ha ribadito le nostre preoccupazioni", ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby. "Non si tratta di un divieto dell'applicazione, ma piuttosto del nostro interesse alla dismissione, in modo che l'interesse della sicurezza nazionale e i dati del popolo americano possano essere protetti", ha concluso Kirby.

In ultimo, Xi e Biden hanno parlato anche di crisi in Ucraina e del conflitto con la Russia. I due, stando a quanto riferito da Cctv, hanno trovato la telefonata "costruttiva e positiva".