video suggerito

La donna che viaggiava con 16 kg di cocaina nel bagaglio: avrebbero fruttato 3 milioni di euro Una donna è stata arrestata all’aeroporto Sandro Pertini dopo essere stata trovata con un carico da 16 kg di cocaina nella valigia. La donna, arrivata da Lima, aveva occultato gli stupefacenti nelle confezioni di cibo sigillate, tra i prodotti per capelli e nelle fodere di alcune borse. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Almeno 16 kg di cocaina nascosti nel doppiofondo di una valigia, nelle fodere di alcune borse e tra i prodotti per la cosmesi e confezioni di cibo istantaneo. La Guardia di Finanza, insieme alla Sezione Operativa Territoriale di Caselle dell'Ufficio delle Dogane di Torino ha fermato una donna sottoposta a controllo all'aeroporto Sandro Pertini. Il carico di stupefacenti avrebbe fruttato sul mercato criminale circa 3 milioni di euro.

La donna in questione è stata fermata dopo essere arrivata da Lima tramite un volo diretto in Italia via Parigi. Gli involucri rinvenuti durante i controlli erano ben 42 nascosti tra il doppiofondo dei bagagli, le fodere di alcune borse, prodotti per capelli, matasse di fili da cucito e confezioni sigillate di cibo istantaneo. La donna è stata arrestata per traffico internazionale di stupefacenti.

L'operazione è stata condotta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza e costituisce un importante risultato nel contrasto allo spaccio e all'organizzazione del traffico di droga. Il procedimento penale relativo all'arresto effettuato in aeroporto a Torino si trova ora nella fase delle indagini preliminari e resta dunque la presunzione di non colpevolezza dell'indagato fino alla sentenza definitiva. Il carico di stupefacenti è stato invece definitivamente sequestrato dalle autorità che hanno effettuato l'operazione nell'ambito dei controlli per il contrasto al traffico di droga.

Leggi anche Vince 3 milioni di euro al Gratta e Vinci e sviene in tabaccheria: la gioia del pensionato ad Arezzo

La donna è stata fermata subito dopo che i suoi bagagli sono stati sottoposti agli accertamenti di rito per evitare dopo lo sbarco dal volo partito da Lima e con destinazione finale proprio a Torino. Il carico di droga sotto sequestro è stato trovato nei nascondigli più "impensabili", tra i prodotti per la cura personale, quelli per i capelli e nelle scatolette di cibo sigillate.