La compagna viene ricoverata per un mese, lui decide di sposarla in reparto: le nozze dopo 44 anni insieme Dopo 44 anni insieme e due figli, Vinicia (79 anni) e Giuseppe (66 anni) si sono sposati nell'ospedale di comunità di Novi (Modena). I due hanno celebrato le nozze in reparto alla presenza del sindaco perché la sposa è ricoverata ormai da un mese.

A cura di Gabriella Mazzeo

Le nozze nell'ospedale di comunità di Novi

Dopo 44 anni insieme, si sono sposati in ospedale a Novi, in provincia di Modena. Vinicia, 79 anni, e Giuseppe, 66, hanno deciso di unirsi in matrimonio dopo un ricovero di un mese per la donna, ancora in ospedale. Ieri la coppia ha detto il fatidico sì davanti al sindaco di Novi Enrico Diacci. A fare da testimoni, come da richiesta degli sposi, alcuni operatori sanitari dell'ospedale di comunità. Ad affiancare marito e moglie, la coordinatrice Giusa Greco, il medico Andrea Ternetti e l'infermiere case manager Alessandro Napoli. Con loro anche un parente della sposa.

La coppia ha trascorso 44 anni di vita insieme e dopo aver avuto e cresciuto due figli, hanno deciso di unirsi in matrimonio nonostante il ricovero della 79enne. L'evento è stato festeggiato con tutto il personale sanitario della struttura. Gli sposi hanno anche voluto provvedere a un buffet nuziale da condividere con gli invitati.

"Questa è la dimostrazione – fanno sapere dall'OsCo di Novi – che l'amore vince su tutto". Il matrimonio, secondo quanto raccontano medici e infermieri che vi hanno assistito, è stato "commovente e colmo di gioia". Le nozze sono state celebrate e festeggiate con indosso le mascherine sanitarie per motivi di sicurezza. Vinicia è infatti ricoverata in OsCo da un mese e con il marito aveva già deciso diverso tempo fa di consolidare quella convivenza di 44 anni in un matrimonio.

Seppure non avessero previsto le nozze in ospedale, i due sono riusciti a chiedere il permesso (e a ottenerlo) per celebrare l'unione in reparto. Alla fine della cerimonia tenuta dal sindaco di Novi, gli sposi hanno posato per una foto con i loro testimoni, con gli invitati e con il personale sanitario che ha assistito all'evento. Nella fotografia, anche il sindaco che con la fascia tricolore ha unito in matrimonio i due sposi.