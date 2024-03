La classifica delle città con il miglior clima in Italia 2024: Bari prima, Belluno ultima La classifica delle città con il miglior clima in Italia, stilata dal Sole 24 Ore su dati 3bmeteo, vede primeggiare Bari grazie a poche precipitazioni estreme e una brezza estiva che minimizza il caldo. In fondo alla classifica Belluno e molte città della pianura padana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

La classifica delle città con il miglior clima in Italia, stilata dal Sole 24 Ore con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023, vede in testa Bari che, grazie a brezza estiva e poche precipitazioni estreme, scalza Imperia dalla vetta con 768 punti. In coda invece si conferma Belluno, 107esima con soli 398 punti a causa di poche ore di sole, molte giornate fredde e alta umidità relativa. Eventi climatici sempre più estremi, caldo torrido in aumento e umidità alle stelle indicano che il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, visto che negli ultimi dieci anni le temperature medie sono salite ovunque, ma ci sono ancora città dove il cosiddetto comfort climatico permette di vivere meglio che altrove.

Bari scalza Imperia in testa all’Indice del clima migliore

In base ai dieci indici che compongono la graduatoria finale della classifica delle città con il miglior clima in Italia, Bari si piazza in testa soprattutto grazie ai soli nove giorni di precipitazioni estreme all’anno e ai pochi giorni di umidità elevata. Il capoluogo pugliese infatti totalizza solo 158 giornate l’anno fuori dal comfort climatico, cioè con un’umidità relativa superiore al 70% o inferiore al 30 per cento, e gode di una brezza estiva che minimizza il caldo. Un mix di eventi meteo che ha permesso a una città del sud di essere per la prima volta in testa a questa classifica. Un dato non di poco conto visto che si tratta anche di un capoluogo di regione, di solito relegati a metà classifica.

La classifica delle città con il miglior clima in Italia (Sole24 Ore)

Dati di 3bMeteo: le città col clima migliore sono quelle vicine al mare

In realtà la classifica delle città con il miglior clima in Italia con i dati dell’ultimo decennio sanciscono una netta prevalenza di città del centro sud con Imperia unico centro del nord. Dopo quest’ultima, che si piazza al secondo posto, a seguire infatti ci sono altre città del Centro-Sud, quasi tutte vicine al mare: Barletta-Andria-Trani (3/a), Catania (4/a), Pescara (5/a), Livorno (6/a) Chieti (7/a), Brindisi (8/a), Agrigento (9/a), Cagliari (10/a). In generale tra le città con il clima migliore – ma non con le migliori condizioni ambientali – spiccano le zone costiere, che beneficiano della circolazione dell'aria, ma anche alcuni centri in quota come Aosta ed Enna.

Belluno e le città della pianura padana in fondo alla classifica

Dalla parte opposta e cioè in fondo alla classifica ci sono quasi tutte città del nord. Belluno si conferma 107esima e ultima a causa di appena 6,7 ore di sole in al giorno, contro una media nazionale di 7,8, ma anche di una elevata umidità relativa, che prende in considerazione i giorni troppo secchi o troppo umidi. Elevato è anche il numero di giornate piovose, 118 all'anno. Negli ultimi dieci posti della classifica poi si incontrano diversi centri della pianura padana lungo l'asse del Po, tra cui Alessandria (106/a), Pavia (105/a) Cremona (104/a), Piacenza (102/a), Lodi (101/a), Asti (100/a) e Ferrara (99/a). Unica città del sud è Caserta in posizione 103.

La classifica del miglior clima tra le grandi città

Tra le grandi città, invece, il piazzamento migliore nella classifica con il miglior clima in Italia è di Cagliari che entra in top ten e conquista il decimo posto. Roma si piazza al venticinquesimo posto, seguita da Napoli (26/a), Venezia (32/a) e Genova (43/a). Tutte le altre, invece, si incontrano nella seconda metà della classifica, ultima Milano all'86esimo posto.