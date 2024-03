A che posto è Milano nella classifica delle città con il clima migliore: tra i parametri sole e nebbia La città di Milano è all’86esimo posto nella classifica del Sole24Ore che indica in quale delle 107 città capoluogo si vive meglio dal punto di vista climatico. Il periodo preso in esame è 2003-2023. Non va meglio per le altre città lombarde. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Milano non è tra le città italiane con il miglior clima. Nell'indice del clima del Sole 24 Ore, infatti, è all'86esimo posto. Praticamente è nell'ultima metà della classifica che mira a spiegare in quale del 107 città capoluogo di Italia si viva meglio dal punto di vista climatico. La classifica è stata aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi agli ultimi dieci anni (2013-2023).

Non va meglio per le altre città lombarde: tutte, infatti, si staccano solo di qualche posizione. Sono stati presi in esame ben dieci parametri: soleggiamento, indice di calore, ondate di calore, eventi estremi, brezza estiva, umidità relativa, raffiche di vento, piogge, nebbia giorni freddi.

I parametri presi in esame per la città di Milano

Il capoluogo meneghino si posiziona all'86esimo posto con un punteggio di 519,8. Stando a quanto preso in esame, il punteggio peggiore lo ha nell'indice che misura il numero di giorni annui con nebbia registrati nel periodo tra il 2011 e il 2021: è infatti al 93esimo posto. Occupa invece la 91esimo posizione nel parametro soleggiamento, che registra le ore di sole al giorno nel periodo tra 2008-2018.

Novantesimo posto per il parametro brezza estiva che tiene in considerazione i nodi medi giornalieri di vento nella stagione nel periodo 2011-2021. Per quanto riguarda l'indice che misura i giorni annui in cui piove con accumuli superiori ai 2 mm, Milano è al 72esimo posto. Preoccupa il parametro che misura i giorni totali con accumulo di pioggia superiori ai 40 mm dove la città è al 67esimo posto. Molto simile al posto occupato per il parametro che tiene in considerazione i giorni annui con temperatura massima percepita inferiore ai tre gradi centigradi dove si attesta al 66esimo posto.

È al 59esimo posto per il paramatro sulle ondate di calore, che calcola i giorni annui con una temperatura che supera i 30 gradi per 3 giorni consecutivi. Cinquantesimo invece per l'indice calore che invece calcola i giorni annui con temperatura percepita superiore ai 30 gradi centigradi, ma non consecutivi. Infine 39esimo posto per l'umidità relativa e 33esimo posto per le raffiche di vento.

Non solo Milano, come si posizionano le altre città lombarde

Per quanto riguarda l'indice del clima, che tiene in considerazione tutti i parametri snocciolati per la città di Milano, abbiamo 73esimo posto per Sondrio che è anche il territorio meno ventoso con solo otto giorni di raffiche di vento in dieci giorni e praticamente assente la brezza estiva. All'81esimo posto c'è Varese, all'84esimo posto per Monza e Brianza, all'85esimo posto Brescia, 87esimo posto per Bergamo, 91esimo per Como, 97esimo posto per Mantova, 98esimo per Lecco che è anche la città con il maggior numero di giornate piovose (122 giorni), 101esimo posto per Lodi, 104esimo posto per Cremona, 105esimo posto per Pavia. Varese e Como sono le città dove, nell'ultimo decennio, ci sono state 76 e 74 precipitazioni estreme o meglio "bombe d'acqua".