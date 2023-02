Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 20 al 26 febbraio 2023: Leone e Ariete innamorati Eccoci alla classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 febbraio 2023. Se i segni d’acqua (Cancro, Scorpione e Pesci) inizieranno la settimana molto emotivi, saranno i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) a riscoprire l’amore, grazie a Venere in Ariete.

La classifica dei segni più fortunati della settimana è condizionata dalla potentissima Luna nuova nel segno dei Pesci. Sole e Luna si congiungono al primo grado del dodicesimo segno dello Zodiaco. Quindi via libera alla spiritualità, che però prima deve assorbire l'empatia e la compassione. Altrimenti che spiritualità è??

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 20- 26 febbraio 2023

Nel frattempo, comunque, il pianeta dell'amore, Venere, entra nel segno di fuoco dell'Ariete. L'amore si fa più romantico e passionale per i segni di fuoco, ma anche per Gemelli e Acquario.

12. Capricorno

Proprio adesso che ti sentivi in pace col mondo, come uno nel giorno di mezzo della sua settimana di vacanza alle Maldive, quando la tensione si è sciolta e l'ansia del ritorno è ancora lontana, arriva Venere a sfavore. Chiederai prove di amore concretissime, meglio se firmate da un notaio di fiducia. Il disclaimer sulle tue dichiarazioni affettuose sarà rigidissimo.

11. Sagittario

Ti ho lasciato qua perché ti devi riprendere come dopo l'influenza gastrointestinale, ma la situazione sta migliorando. Resti simpatico come il trapano del dentista, ma ti torna la voglia di condividere le tue sfighe con chi ami. Si riapre una porticina nel tuo cuore.

10. Vergine

Se hai superato la settimana scorsa senza evadere in Australia, lasciando un numero di telefono sbagliato, adesso sarà quasi una passeggiata. Resti sempre pronta a scattare nervosa come una guardia svizzera il giorno dell'urbi et orbi, ma non sbraiti se qualcuno cerca di consolarti.

9. Bilancia

Hai la stessa voglia di uscire di casa direzione aperitivo con le amiche di quella che hai il lunedì sera dopo l'ufficio di andare in palestra se piove. Nessunissima insomma. Inutile dire che il tuo habitat naturale è il posto sul divano più vicino al frigorifero.

8. Cancro

Hai la stessa autostima, la mattina davanti allo specchio prima del caffè, di quando guardi un video di Elodie che prova un balletto in leggings e reggiseno. Ti senti sexy come uno spazzolino da denti, e non c'è verso di vederti fare sorrisi ammiccanti in direzione di una preda d'amore.

7. Leone

Adesso sì che si ricomincia a ragionare, Leoncino. Tiri fuori le scarpette da ballo e dei top da far invidia all'Anna Oxa dei tempi d'oro. Adesso ti devi solo riscaldare, come prima di un tuffo dal trampolino, e possibilmente tenere la bocca chiusa per evitare gaffes.

6. Pesci

Venere ti ha abbandonato, ma le emozioni continuano a farti commuovere come un mocio vileda ogni volta che lo si strizza. Inutile cercare di mantenere la lucidità, perché è una missione impossibile. Abbandonati ai sentimenti e cerca di prendere decisioni meno definitive possibile.

5. Scorpione

È l'ultima volta che barcolli chiedendoti dove cavolo tu stia andando, perché a breve cacci fuori dalla tua vita sia Saturno che Mercurio. Adesso, però, tocca che rimetti la testa sui problemi che ti assillano da un po' e che riassetti tutto come dopo la festa liceale a casa dei tuoi.

4. Toro

Le frasi carine le pensi, ma mentre le dici appassiscono come l'insalata in padella. Quindi devi trovare un modo alternativo per esprimere tutte le cose belle e buone che senti. O ti prepari gli appunti sulla mano, oppure sorridi come la commessa della pasticceria e basta.

3. Gemelli

Finalmente puoi ricominciare a tacchinare tutti quelli che incontri. Ti ritorna in circolo la voglia di vedere sguardi che inseguono il tuo sedere, e di flirtare sospirando mentre guardi fuori dalla finestra. Insomma, quelle cose da innamorato che avevi solo momentaneamente parcheggiate.

2. Acquario

Ti senti un fico come chi è arrivato primo al fantasanremo senza nemmeno aver letto tutto il regolamento. Insomma, se scommetti, scommetti sempre bene e non è solo fortuna ma proprio sesto senso, perspicacia, un intuito affilato come il coltello per la tagliata.

1. Ariete

L'amore è atterrato su di te come un paracadutista sul prato, e tu sei pronto a festeggiarlo con un banchetto da sagra del cinghiale felice. I sorrisi ti spuntano sparsi e ingestibili, come i capelli dalla coda di cavallo. Ti si ama proprio.