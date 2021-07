La classifica dei segni più fortunati della settimana: Venere passa da Leone a Vergine La classifica dei segni zodiacali più fortunati di questa settimana dal 19 al 25 luglio vede cambiare un pochino la prospettiva: Venere infatti è il primo dei due pianeti (a breve la seguirà Marte) che passano dal segno del Leone al segno della Vergine. I segni di fuoco quindi saranno ancora molto fortunati, ma al primo posto ci sarà una novità….

Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 luglio 2021 la fortuna sfacciata che hanno avuto nelle scorse settimane i segni di fuoco sembra, almeno un pochino, vacillare. La motivazione di tutto ciò è il fatto che Venere, il pianeta dell'amore, si sposta dal segno del leone al segno della vergine dove resterà fino alla metà di Agosto.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 19-25 luglio 2021

È ovvio che a favore dei segni di fuoco continuerà a restare Marte, pianeta e delle energie ma anche del sex appeal della sicurezza di sé… Dote che a questi tre segni zodiacali di certo non manca! Un'altra cosa da evidenziare sarà la luna piena di sabato 24 luglio nelle primissime ore della giornata tra Leone e Acquario ovvero tra l'ego e il suo superamento.

12.Pesci

Proprio adesso che grazie a Mercurio in trigono parlare con voi era diventato quasi più interessante che guardarsi la maratona di documentari di Piero Angela, ci si mette Venere in opposizione. Quindi tutto quel ben di Giove di potere intellettuale che avrete a disposizione lo userete probabilmente per polemizzare, dire la vostra, dare consigli non richiesti e arrabbiarvi con chi non li vuole ascoltare. In tutti i casi la pazienza non è contemplata.

11. Acquario

Hai visto tempi migliori ma, c'è da dirlo, anche tempi peggiori e soprattutto ultimamente. Quindi non voglio proprio sentire lamentele arrivare da te! È come se ti fossi rassegnato, proprio tu, ad un momento nel quale è bene che tu faccia e dica il meno possibile, praticamente ti mimetizzi con la siepe o la sdraio in spiaggia. Declino ogni mia responsabilità astrologica su qualsiasi iniziativa che prenderai.

10. Bilancia

Sarà un po' la dura legge della classifica, che qualcuno sul fondo ce lo deve permettere, sarà un po' l'invidia dell'astrologa che da troppo tempo ti vede trionfare sul podio dei segni più fortunati, ma cara la mia Bilancia questa settimana ti tocca 10º posto del quale puoi assolutamente presentare reclamo! È vero però che con Mercurio in quadratura sarà più facile avere una conversazione con la voce automatica del bancomat anziché con te che tuttavia continuerai a essere molto ma molto più sexy anche di una carta di credito con plafond illimitato.

9.Gemelli

Venere si mette in quadratura ed è un primo assaggio di un'estate che, almeno fino a Ferragosto, vi vedrà più di una volta abbassare le orecchie e mettere la coda tra le gambe. Certo, c'è da dire che avete accumulato decine e decine di giornate nelle quali racimolavate applausi e complimenti anche soltanto aprendo senza sforzo una bottiglietta di acqua! Quindi diciamo che questa settimana vi permette di assaggiare il piacere di stare in panchina ma godete di uno spettacolo senza paragoni.

8. Scorpione

Il peggio è passato ma non è ancora ora di sbandierare la vittoria come gli italiani agli europei! Resta comunque da vedersela con Marte che ti rende svogliato come chi è disposto a dare la paghetta doppia ai figli purché gli passino il telecomando direttamente sul divano e con una Luna piena (sabato mattina prestissimo) che potrebbe renderti nervosetto come un vampiro a dieta.

7.Capricorno

Vedi una luce in fondo al tunnel ma di questi tempi ti ritieni fortunato anche solo se non perdi la strada di casa orientandoti tra le stazioni della metropolitana. Questo perché Mercurio è in opposizione e tu, il segno più rompiscatole di tutti sul perfezionismo, risulti addirittura svampito. Biondo dentro e anche fuori! In compenso, il fatto che qualche volta ti toccherà chiedere aiuto o anche solamente un'indicazione stradale, ti riporta a livello di noi comuni mortali e ci stai molto più simpatico.

6.Toro

Diciamo pure che questo è un sesto posto sulla fiducia, caro amico Toro! Oppure che da troppo tempo ti vedevo sul fondo della classifica guardare all'astrologa con gli stessi occhi di un Labrador che guarda il barbecue! Racimola tutta la pazienza che riesci a recuperare come il ragù dal fondo della pentola, perché ne avrai decisamente bisogno con la Luna piena di sabato quando ululerai come un licantropo feroce anche al barista per chiedergli lo spritz. In tutti i casi è meglio tenerti a bada. Annusi però che le cose stanno migliorando…

5.Sagittario

Ti senti sexy come Gwen Stefani che si sposa! Anzi, diciamo che anche tu con tutti questi pianeti a tuo favore non vedi l'ora di una situazione nella quale puoi sfoggiare le tue doti da primadonna decisamente capace di stare al centro della scena. Un abito solo non certo ti basta per tutti i flash che vuoi attirare questa settimana, quindi sei disposto a un tour nel guardaroba da fare invidia alle vallette di Sanremo. L'importante è che ti si acclami e ti si ami.

4.Ariete

Peccato per quella sensazione di sentirti come quello che ride alle battute sempre per ultimo! In compenso, nonostante le doti intellettuali non saranno proprio le prime nell'elenco dei tuoi punti di forza, anche questa settimana ti sentirai bello bello in modo assurdo… Sfrutta tutte queste energie a tuo favore per compiere più atti di coraggio, di gentilezza, di galanteria possibili che ti saranno utilissimi per quando, verso la fine dell'estate, avrai più di un favore da chiedere data la sensazione di non essere assolutamente pronto per il rientro.

3.Cancro

Per fortuna viviamo in una società che sta iniziando a comprendere quanto la vera forza stia nella sensibilità e la vera grandezza nella profondità. Fatte queste debite promesse, sono sicura che tu ti stia già lucidando le unghie perché ti senti di avere assolutamente meritato il podio questa settimana. Se il karma è oramai realtà quasi scientificamente provata sappi che ti attendono diverse settimane nelle quali potrai continuare a dare sfoggio della tua brillantezza non solamente intellettuale.

2.Leone

Nonostante l'abbandono di Venere, continuerai ad essere il protagonista indiscusso di questa settimana soprattutto con la Luna piena di sabato. Preparati a brillare sul dancefloor come una stella cometa di passaggio ma soprattutto preparati ad avere lo stesso seguito che, da che mondo è mondo, le stelle comete generano! Tanto sono sicura che non ti passerà nemmeno per l'anticamera del cervello di preferire un po' di solitudine silenziosa al piacere di ballare sui tavoli.

1.Vergine

Lo sapevi che saresti arrivata in questa posizione e soprattutto sai benissimo che non scenderai ancora per qualche settimana: Venere approda nel tuo segno come Madonna entra sul palco di uno dei suoi concerti e tu non farai nulla per zittirla. Sei già pronta a sfoggiare occhi dolci da gattona innamorata e soprattutto a concederti tutti quei vizi che troppo spesso finiscono in fondo alla to do list.