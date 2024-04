video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 22 al 28 aprile 2024: i Pesci scottano e Ariete fa le fusa Eccoci alla classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 aprile 2024: finalmente ci liberiamo da Mercurio Retrogrado. Venere in Ariete rende romantico l'amore ai segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) e lascia i friccichi ormonali ai segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione).

Nella classifica dei segni più fortunati dal 22 al 28 aprile 2024 con l'oroscopo per la prossima settimana partiamo subito con una bellissima notizia. Infatti, con il 25 aprile non si festeggia solo la liberazione ma anche, quest'anno, la liberazione da Mercurio retrogrado. E anche stavolta ce l'abbiamo fatta! Venere resta sempre in Ariete, così i segni di fuoco si godono un po' di amore primaverile lasciando i friccichi ormonali ai segni d'acqua. C'è la Luna piena il 23 aprile tra Toro (dove sta il sole) e Scorpione (dove sarà la Luna). Praticamente lo scontro tra ragione e istinto, tra materia e psiche. Tenetevi pronti.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco quali saranno i segni più fortunati la prossima settimana nella classifica: Scorpione, Ariete e Pesci sul podio!

12. Vergine

Se ci fossero dei ritrovi per i sentimentalisti anonimi tu saresti praticamente la fondatrice! Mai come in questo periodo il tuo cuoricino si sente disperso nell'universo come una sonda spaziale a cui si è scaricato il GPS. Ogni tanto ti guardi allo specchio per essere sicura di essere ancora tu.

11. Bilancia

Nemmeno se ti facessi la doccia nell'acqua santa potresti lavare via quella sensazione di sfiga che ti porti sempre dietro come la carta d'identità! Per evitare anche una serata col divano insieme al partner ti vedremo inventare delle scuse che manco il mal di pancia per non andare a scuola. Sarà che tu vuoi solo startene per i fatti tuoi.

10. Gemelli

Qualsiasi cosa dia uno scossone alla tua vita tu in questo momento lo accogli come un dono divino. Ti senti proprio come la macchina che ha lasciato accesi i fari e adesso ha la batteria a terra: hai bisogno che l'universo ti dia una spintarella. Saturno e Marte a sfavore continuano a farti sentire praticamente in panne. Per fortuna c'è un cuoricino che continua a battere.

9. Capricorno

Puoi fare ricorso al Tar degli astrologi perché tu questa posizione così bassa in effetti questa settimana proprio non te la meriti. I tormenti sentimentali sono ancora in agguato come gli autovelox ma tu appena possibile decidi di affogare tutti i tuoi dubbi, dispiaceri, sensi di solitudine nell'attività fisica che nello specifico sarà più che altro erotica.

8. Cancro

Senti proprio che i tuoi modi si stanno stirando come le pieghe della tovaglia quando passa sotto la stirella della mamma. Finalmente ritorni il Cancretto sorridente, accomodante, dolce come il cioccolatino di fianco al caffè. Certo, il caffè resta amaro e tu con poca voglia di fare e farti fare le coccole, ma comunque la situazione sta decisamente migliorando.

7. Leone

Sei scivolato un po' più in basso nella classifica dei segni più fortunati di questa settimana soltanto per colpa della Luna piena con la quale, stai certo, non ti terrai per te nemmeno la pipì. Tra il cervello e la bocca ci sarà praticamente uno scivolo e nessuna dogana che ti controlli. Schietto e puro così risulterai focoso ma ogni tanto anche ingestibile.

6. Toro

Ti senti uno di quegli orsetti del cuore anni 80 che quando si schiacciavano il petto usciva addirittura l'arcobaleno. Non vorrei esagerare con il pop vintage ma direi che l'ottimismo è talmente tanto in questi giorni da essere addirittura fuori controllo. Questa Luna piena potrebbe prenderti come la porta di vetro che non avevi visto e sulla quale vai a stamparti.

5. Sagittario

Marte a sfavore non viene sempre per nuocere e questa volta sembra proprio che ti abbia tirato il freno a mano senza nemmeno avvisarti. Probabilmente ne avevi bisogno e hai usato questi giorni per concentrarti su quelle cose che andavano sistemate perché evidentemente cigolanti. Per fortuna continui a usare più l'emozione che la ragione.

4. Acquario

Con questa Luna piena persino un "preso bene" come te potrebbe perdere la pazienza! Il bello è che conoscendoti con tutte queste sollecitazioni ti sentirai piuttosto come il sorso di Coca-Cola dato un po' troppo in fretta tanto che sale su per il naso. Anche tu non sempre troverai subito la strada giusta ma di sicuro ti farai sentire.

3. Scorpione

Ti eri un po' dimenticato negli ultimi mesi quanto la tua caratteristica principale fosse quella di essere un passionale, impulsivo, travolgente tornado, di quelli che fanno registrare in America il sold out nei supermercati dei sacchi di sabbia. Ecco, diciamo che tornerai così inarrestabile che di te si parlerà persino al Tg nazionale.

2. Ariete

Quasi quasi a questa storia di Mercurio retrogrado nel tuo segno ti ci stavi addirittura abituando! In fondo per te indagare nel terreno del tuo io come un agronomo è un'esperienza di quelle da segnare sulla mappa e raccontare ai nipoti.

1. Pesci

Ti senti così carico che manco un intero barattolo di proteine, vitamine e integratori per body builder professionisti! Ti piace davvero tanto questa sensazione di avere chiarissimo dove andare e di non avere alcun dubbio sul fatto che ci arriverai. Il come è soltanto un dettaglio.