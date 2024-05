video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 27 maggio al 2 giugno 2024: Gemelli e Bilancia ritrovano l'amore La classifica dei segni zodiacali più fortunati della prossima settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024 vede il recupero dei segni d'aria (Gemelli, Bilancia e Acquario), grazie soprattutto a Giove e Venere in Gemelli: ci sarà da divertirsi! Toro, Ariete e Gemelli stesso sul podio!

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 27 maggio al 2 giugno 2024 saranno soprattutto i segni d'aria (Acquario, Gemelli e Bilancia) a godere di questa classifica. Infatti, Giove è ufficialmente appena entrato in Gemelli e facciamocene una ragione, perché ci starà fino al giugno 2025. E se Giove è comunicazione e i Gemelli zitti non ci stanno manco con lo scotch, sappiate che questa settimana c’e anche Mercurio congiunto a Urano, quindi la possibilità di partire a razzo con le dichiarazioni è altissima.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

L'oroscopo della prossima settimana e la classifica dei segni più fortunati dal 27 maggio al 2 giugno 2024.

12. Sagittario

Sarai piacevole come il camion del ritiro del vetro sotto la finestra nell’unica mattina della settimana nella quale potevi dormire! Tutta colpa si Giove e Venere a sfavore che riducono la tua voglia di uscire e fare festa al solo appuntamento col dentista. Broncio come stile di vita proprio.

11. Vergine

Sei tornata la Vergine saputella che non vede l’ora di beccarci l‘errore di battitura e la dimenticanza sbadata. Perché con Venere, Giove e Saturno tutti a sfavore tu ti senti inadeguata come il piumino da neve a fine maggio e di conseguenza farai di tutto per rassicurare te stessa sulla tua impareggiabile competenza… Ma rompendo le scatole a noi. Questo il riassunto!

10. Pesci

Hai voglia ad essere un idealista romantico! Questa settimana ti senti più come chi se la racconta e ad un certo punto sbatte il naso sulla verità come sulla porta a vetri scorrevole che non avevi visto. La dolcezza che ricordavamo si é momentaneamente congelata per lasciare il posto ad un contabile di danni e probabilità, ma ricordati che i sentimenti non si valorizzano in numeri!

9. Cancro

Hai inserito la marcia cancrina malinconica ma la cosa non ti dispiace mica tanto. Insomma, da troppo tempo Giove ti rendeva la vita facile e a te un po' di quel tormento sentimentale mancava perfino. Tranquillo Cancro che adesso é tornato! Sei di quelli che anche agli aperitivi vanno col libro in borsa ed é un libro di poesie d’amore persiane del 1200. Allegria!

8. Capricorno

Ti é rimasta solo la parlantina da candidato sindaco alle comunali ma per il resto sia l’autostima che le energie che la dolcezza si sono volatilizzate. E va be, so che saprai usare al meglio questa arma bianca di convincimento e potere! E guai a chi si fa i fatti suoi mentre tu stai parlando, eh!?

7. Scorpione

Per fortuna la vita ti ha costretto a diventare uno che bada anche ai piccoli miglioramenti e festeggia pure i pareggi! Mi sembra saggio da parte tua soprattutto adesso che Giove si é solo tolto di mezzo ma non si é messo a favore. Tu sbandieri manco avessi vinto la Champions. E va bene così: la felicita é percepita, mica calcolata!

6. Leone

Quanto ti piace questa storia dei pianeti che si muovono. Poche chiacchiere in questi giorni che hai da progettare divertimenti e soprattutto divertimenti piccanti. Ti senti come la dea dell’amore alla quale non si resiste nemmeno sotto voto di castità. Sei sexy anche quando sei alla postazione tinta della ricrescita dal parrucchiere!

5. Acquario

Hai sempre pochissima voglia di lavorare e l’altissima probabilità di non risultare credibile quando fingi di farlo. Per tutto il resto però se si ha voglia di improvvisare un aperitivo o una cena goliardica tu sei il primo nella lista degli invitati! A stare con te ci si sente brilli anche se si brinda con l’acqua tonica on the rocks!

4. Bilancia

Marte resta opposto e determinato a romperti le palle come la zanzara in camera da letto di notte. Però tutto il resto passa a tuo spudorato favore quindi tu nel tuo fregartene delle buone maniere diventi persino piacevole. Adoriamo questa nuova schiettezza dei sentimenti spiattellati lì come la pizza al trancio. Già a fette!

3. Toro

In tutto questo smuoversi di pianeti hai in effetti perso Giove e tocca fare i conti con la dieta e l’estrattoconto! Potrebbe non essere delicato insomma. In compenso però il pianeta del pensiero é nel tuo segno, vicino vicino a quello delle sorprese, il che ti rende probabili idee geniali di cui prendere nota!

2. Ariete

Ti senti cosi fico e irresistibile e hai così tanta voglia di darti da fare per diventarlo ancora di più, che ti tatui sulla mano la scheda degli attrezzi in palestra che ti ha fatto il personal trainer che, ovviamente, é a livello "lottatore di wrestling". A fare fatica ci godi proprio ma, c’è da dirlo, anche a fare fatica per far contenti gli altri!

1. Gemelli

Eh niente Gemelli, sei qua in cima e scacciarti sarò difficile come mandare via la compagnia di amici alticci dal locale anche se ci sono le luci spente e i camerieri con il giubbotto fermi sulla porta. Comunque non sei mica molesto, anzi: divertentissimo e allegrissimo e anche dolcissimo. Forse si farebbe meglio a tenerti!