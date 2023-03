Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 13 al 19 marzo 2023: Ariete e Gemelli super innamorati Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 marzo 2023 ritroviamo, come spesso ultimamente, i segni di fuoco (Ariete, Leone e Saggittario) innamorati e i segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) molto vogliosi!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 13 al 19 marzo 2023 c'è ancora una super energia nell'oroscopo per i segni di fuoco (grazie a Venere), e una passione infuocata per i segni d'aria (grazie a Marte).

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per prossima settimana

Dopo la notizia bomba della scorsa settimana, questa ce la prendiamo tranquilla. C'è solo Venere che nel fine settimana entra nel segno di terra del Toro, e diventa quindi più attenta ai bisogni (soprattutto fisici) di chi ama. Ma anche di chi gli sta solo simpatico.

12. Capricorno

Tieni duro ancora fino a venerdì, che poi l'insofferenza verso qualsiasi esemplare vivente, piante grasse comprese, si placa. Non ti dico che torni a sorridere, ma quasi. Grazie a Mercurio però, ti torna la voglia di riprenderci brontolando, anche se sbagliamo a piegare i tovaglioli.

Leggi anche L'oroscopo del 7 marzo 2023

11. Cancro

Ti fingi malato, e quasi quasi ti mancano un po' i pomeriggi in video conference dal divano. Di quelli in cui eri vestito solo dalla cintura in su e sotto in mutande. Per colpa di Venere, anche l'idea di vestirti la mattina ti fa fatica, come quella di portare la spesa su per le scale.

10. Bilancia

I tuoi modi sono morbidi come la cartavetra, ma quella per il ferro arrugginito proprio. Non sopporti chi perde tempo, e non solo glielo dici ma pizzichi e sculacci senza pietà. Il sergente di Full Metal Jacket a confronto era una maestra d'asilo.

9. Sagittario

Hai come i lavori in corso nel cervello, e speri che nessuno si accorga di te. Vuoi solo mimetizzarti con lo schedario e stare tranquillo a sorseggiare limonata seduto sulla sdraio. Anche fossi a bordo vasca da bagno. L'importante è che non ti si faccia fare fatica né mentale né fisica.

8. Vergine

Questa proprio non ti ci voleva, cara Vergine. Vada per Saturno, ma anche Mercurio opposto che ti ostruisce il cervello come il colesterolo con le vene, non te lo meritavi. Così adesso ti chiudi in te stessa in un silenzio stampa impossibile da far scucire. Muta e con le braccia conserte.

7. Pesci

Provi finalmente il brivido di chi sa di aver studiato e non vede l'ora di essere interrogato. Non ti era mai successo. Adesso sei tutto saggi consigli e testa sulle spalle. Non fai nemmeno più tardi la sera, perché che hai capito che chi deve pensare ha la sveglia presto. Irriconoscibile.

6. Leone

Porta a casa tutto l'amore che riesci, come quando ci sono gli ultimissimi saldi di fine stagione e non stai manco a guardare la taglia. Hai proprio voglia di scatenarti come in pista da ballo il primo giorno di vacanza dopo un anno di lavoro. Fallo sfrenatamente che poi Venere si piazza a sfavore.

5. Scorpione

Parlare con te sarà illuminante come andare a fare un weekend con un guru della Birmania. Inutile dire che la cosa ti piace molto, soprattutto perché adori vederci pendere tutti dalle tue labbra come uno strofinaccio dal gancetto in cucina. Per fortuna non ti farai pregare per darci lezioni. Anzi.

4. Toro

Sta pure per arrivare Venere nel tuo segno, e tu la accogli con un banchetto degno di una zia italiana che attende il nipote emigrato in America. Hai chiamato anche il catering e la banda del paese. Stai cosi bene che ti pare che anche le idee al lavoro affiorino spontanee come la lavanda selvatica.

3. Acquario

Sei di quelli, questa settimana, che già la mattina appena svegli pensano a dove andranno la sera a prendere l'aperitivo, e mentre tutti leggono le news tu cerchi amici con cui chiacchierare. La solitudine ti fa sbadigliare più della favola della buonanotte, e ad una certa dovremo spegnerti con le cattive.

2. Ariete

Questa settimana dimenticati tutti i doveri e le restrizioni, perché è l'ultima con Venere nel tuo segno. Quindi coccolati come faresti con tuo migliore amico prima che parta per l'erasmus. Non voglio sentirti dire "non posso" ma al massimo "non voglio".

1. Gemelli

Non pensi prima di agire, e questa cosa ti fa sentire un gran fico. Di quelli col vento tra i capelli e l'abbronzatura da windsurfer, anche con i segni dell'imbracatura. Ti piace proprio quest'aria da bello e dannato, ed effettivamente ti dona.