Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana 1-7 settembre 2025: Cancro e Scorpione scoppiano di emozioni

La classifica dei segni più fortunati della settimana dal 1° al 7 settembre 2025 vede i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) incendiati d’amore, e i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) persi nelle emozioni più ineffabili.

Eccoci alla classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 1° al 7 settembre 2025. Questa prima settimana del mese di settembre sembra proprio iniziare in una modalità ordinata, cioè voler rimettere un po' di ordine dopo un'estate così movimentata. Mercurio entra nel segno della Vergine portandoci ad un pensiero rigoroso e strutturato e la settimana ed il mese iniziano contemporaneamente (il 1 settembre è infatti un lunedì). Infine Saturno retrogrado ritorna indietro nel segno dei Pesci. Quindi insomma sembra che si stia ripristinando un ordine. Domenica 7 settembre poi, ci sarà quell'apertura emotiva potente che si chiama Luna piena in Pesci con eclissi.

Nell'oroscopo della prossima settimana dal 1 al 7 settembre e la classifica dei segni più fortunati.

12. Ariete

Rieccoti qua! Tu che fai i conti con Marte ancora a sfavore e non riesci proprio a pensare che l'armonia, un bacino sulla fronte, un sorrisino e un girotondo sistemino tutto. Sei molto felice di aver ritrovato la voglia di amare ed essere amato grazie a Venere, ma questa storia di non sentirti guerriero come al solito e, anzi, di avere l'autostima di un tappetino dell'auto, inizia proprio a darti fastidio. Che poi, si sa che quando non ti senti a tuo agio con le tue forze, rischi di esagerare con l'esibizionismo.

11. Acquario

La bella notizia è che Mercurio si toglie dalle scatole e tu piano piano senti che il tuo cervello ricomincia a muoversi, a sgranchirsi, seppur cigolando un po' come gli addominali dopo un mese di lettino in spiaggia.

Tutto questo pensare a ripensare però ti ha lasciato un po' l'amaro in bocca e adesso non sei più così tanto sicuro che l'armonia che cerchi davvero sia quella che già ti circonda. Questa settimana sarà tutto un rimettere in discussione routine relazionali e di benessere personale. Occhio solo a non farti trascinare dagli influencer del frullato miracoloso!

10. Toro

Venera ancora a sfavore ti fa mettere il broncio, caro Toro, e fa sì che probabilmente per farti tornare il sorriso non basti la tua colazione preferita consegnata direttamente sotto le coperte e nemmeno la serata perfetta "pizza e film". Anzi, quasi quasi preferisci startene per i fatti tuoi come un gattone a forma di ciambella. L'universo ti vuole molto ma molto razionale e tu sei addirittura pronto a fare qualche rinuncia pur di sentirti in pace con la tua nuova tabella di marcia autunnale.

9. Scorpione

Che piaccia o no, ma questa settimana ti senti lo Scorpione perfetto, quello da manuale, quello descritto da tutte le astrologhe! Schivo, brontolone; darai decisamente poca confidenza e cercherai di passare la maggior parte del tempo per i fatti tuoi, immerso nell'elucubrazione mentale da fare invidia a Pico della Mirandola. Insomma, Scorpione, forse la tua dolce metà ti preferiva quando Venere era a favore e tu un poeta romantico, ma a te questa condizione di tormento intellettuale non ti dispiace mica tanto.

8. Cancro

Mercurio in Vergine rimette tutto a posto, proprio come piace a te e, con la Luna piena nel segno dei Pesci, non avrai certo bisogno di qualcuno che ti spieghi come si faccia a lasciar parlare il cuore. Quindi, caro Cancro, nonostante Marte ti renda ancora un po' affaticato, qualche volta insicuro e ansioso per la routine che sta ricominciando, tutto il resto del cielo è pronto a farti da materasso dei pompieri. Puoi lasciarti andare ad essere chi sei, senza farti troppe paranoie!

7. Capricorno

Proprio nella settimana in cui ci si riaffaccia alla routine, Mercurio, uno dei tuoi pianeti preferiti, è a tuo favore. Questo significa che qualsiasi cosa accada la lucidità mentale, l'intelletto, la possibilità di comprendere davvero, sono tutti dalla tua parte. Poi, per colpa di Marte che è ancora contrario, avrai l'impressione che tutto il peso del mondo sia appoggiato con un montacarichi sulla tua povera schiena. Inutile stare a lamentarti come vorrebbe Marte: cerca invece di capire come stanno le cose davvero e di agire.

6. Gemelli

Mercurio nel segno della Vergine, proprio quando tocca rimettere la testa sulle cose da fare, non è proprio il pianeta migliore che ti potesse capitare. E anche la Luna piena nel segno dei Pesci ti innervosisce parecchio nel fine settimana. In tutti i casi, però, tu puoi contare sull'amore e, a dirla tutta, su una dose di sex appeal e fascino da fare invidia persino Dua Lipa. Unico piccolo consiglio da parte dell'astrologa: conta fino a 110.000 prima di prendere una posizione e soprattutto tieni i tuoi pensieri e le tue fantasie ben ancorate per terra, sul file di Excel.

5. Sagittario

Dopo un'estate nella quale sei stato effettivamente il saggio del villaggio, fosse anche il villaggio turistico o la tua piccola carovana di compagni di vacanza, adesso che è ora di ricominciare proprio Mercurio ti si mette a sfavore.

Avrai la sensazione di scivolare come su un pavimento bagnato, non appena rimetterai la testa sul programma dei prossimi mesi, ma stai tranquillo che se c'è una cosa che ti ha insegnato questa estate é che quando c'è l'amore c'è tutto e tu di amore adesso ne hai ancora tanto, come ti abbronzatura da smaltire.

4. Pesci

Può succedere qualsiasi cosa nel cielo, praticamente anche un cataclisma, ma quando c'è la Luna piena nel tuo segno zodiacale tu ti senti il re dell'universo! Finalmente hai l'occasione che attendevi per spiegare a tutti quanto sia necessario pensare fuori dagli schemi, dare retta all'istinto, sentire e ascoltare oltre che contare e ragionare. Insomma per qualche notte, proprio questa settimana, tu sarai il nostro guru e la cosa ti piacerà parecchio.

3. Bilancia

Avere Marte ancora nel tuo segno zodiacale nella notte di Luna piena è come darti la pelliccia da licantropo da indossare sopra alla guepierre di pizzo. Insomma, cara Bilancia, tutti i tuoi istinti felini, audaci e sensuali, non si tratterranno nemmeno un po': sei pronta a graffiare sia in senso erotico sia in senso polemico. In tutti i casi sarai talmente irresistibile che te la si darà vinta pur di vederti sorridere. Credo che tu debba proprio imparare da questi momenti nei quali ti fai valere e ottieni quello che vuoi.

2. Leone

Venere continua ad essere nel tuo segno zodiacale anche in questa prima settimana del mese di settembre, quindi avrai l'impressione di presentarti alla vita che ricomincia nella sua routine con un'abbronzatura dorata perfetta, con il viso rilassato che dimostra almeno 10 anni in meno e con un sorriso serafico che manco la Monnalisa. Insomma, caro Leone, questa estate di pensieri profondi e, adesso, di amore terreno ti ha fatto decisamente bene.

1. Vergine

Non sono proprio sicura che ti meriti il primo posto della classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana ma, dato che Mercurio entra nel tuo segno zodiacale, possiamo dire che ti sentirai assolutamente invincibile. Tu e il tuo cervello insieme siete una coppia che nemmeno Batman e Robin o Bonnie & Clyde. Ogni volta che le malinconia e i sentimentali torneranno a galla tu, con la testa tra le mani, troverai il modo migliore per affrontarle. La Luna piena nel fine settimana verrà addirittura a bussare al tuo cuoricino.