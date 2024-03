La classifica dei migliori ospedali al mondo: dove e quali sono gli italiani Nella classifica dei migliori ospedali d’Italia spicca al primo posto il Policlinico Gemelli di Roma, che è anche al 35esimo posto a livello mondiale. Seguono due strutture di Milano: Niguarda e San Raffaele. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Newsweek e Statista hanno stilato la sesta classifica annuale dei migliori ospedali del mondo. L'elenco globale non comprende gli ospedali specializzati, ma include dati raccolti su 2.400 ospedali in 30 Paesi. Gli Stati Uniti hanno ottenuto il maggior numero di ospedali premiati, un totale di 420, mentre Israele e Singapore sono rappresentati da 10 ospedali ciascuno. Per la prima volta dal 2019 a oggi, Cile e Malesia sono entrati in graduatoria. Sono in classifica anche gran parte dell’Europa occidentale e della Scandinavia, 10 Paesi asiatici, l'Australia e alcuni Paesi delle Americhe.

I punteggi di ciascuna struttura si basano su un sondaggio online somministrato a 85.000 tra medici, dirigenti ospedalieri, operatori sanitari, ma anche sui dati pubblici provenienti dai questionari effettuati sui pazienti dopo il ricovero. I parametri tengono conto di diversi aspetti come il livello di igiene e sicurezza, il grado di soddisfazione per le cure ricevute, il rapporto pazienti-medici, ma anche l'uso che viene fatto dell'intelligenza artificiale per la ricerca medica.

Per quanto riguarda l'Italia, il migliore ospedale del Paese risulta essere il Policlinico Gemelli di Roma, che è anche al 35esimo posto assoluto. Marco Elefanti, il Direttore Generale della Fondazione Policlinico Gemelli, ha positivamente commentato questi prestigiosi risultati: "Ci rendono davvero orgogliosi di essere alla guida di questa realtà d’eccellenza, una fondazione non profit che re-investe tutte le sue risorse per il continuo miglioramento, e altresì orgogliosi di essere parte integrante del servizio sanitario della Regione Lazio". La Capitale nelle prime 131 posizioni ha 7 ospedali più una menzione speciale all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Per quanto riguarda Piemonte e Lombardia, Molinette e Mauriziano sono rispettivamente al decimo e al ventitreesimo posto. Giovanni La Valle, direttore generale Città della Salute, di cui le Molinette fanno parte, ha espresso piena soddisfazione per questo risultato che "conferma l'assoluta eccellenza delle attività, il consolidamento di una realtà che, nonostante gli impatti significativi degli ultimi anni legati alla pandemia, ha continuato a garantire salute ad altissimo livello". Parole di soddisfazione anche quelle di Maurizio Dall’Acqua, direttore generale del Mauriziano: "Questa classifica ci gratifica. È il risultato dell’impegno di tutti i nostri professionisti e di quanto è stato investito negli ultimi anni sia sulle risorse umane sia sulle nuove tecnologie, che hanno permesso un significativo miglioramento delle performance e delle prestazioni sanitarie". Spicca il Niguarda di Milano al secondo posto mentre il San Raffaele è al terzo.

Spostandoci nel meridione, l'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo risulta essere il primo tra gli ospedali del Sud Italia, al 35esimo posto. È il quinto anno consecutivo che l'ospedale fondato da San Pio ottiene questo primato.

I migliori ospedali del mondo 2024 – Top 5

Mayo Clinic, Rochester (Minnesota) Cleveland Clinic, Cleveland (Ohio) Toronto General – University Health Network, Toronto (Canada) The Johns Hopkins Hospital, Baltimore (Maryland) Massachusetts General Hospital, Boston (Massachussetts)

I migliori ospedali d'Italia – Top 10

Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano IRCCS Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato, Milano Istituto Clinico Humanitas, Rozzano Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, Bologna Azienda ospedaliera universitaria integrata, Verona Ospedale Policlinico San Matteo, Pavia Azienda Ospedaliera di Padova, Padova Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo Presidio Ospedaliero Molinette – AOU Città della Salute e della Scienza, Torino