La classifica 2024 di Newsweek: Gemelli premiato come uno tra i migliori ospedali del mondo Il Policlinico Gemelli di Roma è il miglior ospedale italiano, per il quarto anno consecutivo, e uno dei migliori al mondo. Lo stabilisce l'edizione 2024 della classifica di Newsweek. In classifica anche il Sant'Andrea di Roma.

Il Policlinico Gemelli di Roma è uno dei migliori ospedali del mondo. Lo conferma l'edizione 2024 della classifica elaborata da Newsweek. Lo scorso anno l'ospedale romano era al 38esimo posto, mentre quest'anno ha scalato tre posizioni e si trova al 35esimo posto nel mondo. Per Roma c'è un'altra novità: l'Azienda Ospedaliera-Universitaria Sant'Andrea è stata inserita al 211esimo posto in classifica.

La classifica di Newsweek ‘World's Best Hospitals' 2024

La classifica World's Best Hospitals 2024, ricordiamo, prende in considerazione gli ospedali di 30 Paesi: oltre all'Italia ci sono Australia, Austria, Belgio, Brasile, Germania, Canada, Cile, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, India, Israele, Giappone, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tailandia, Emirati Arabi, Regno Unito e Stati Uniti.

Al primo posto della classifica c'è Mayo Clinic di Rochester negli Stati Uniti, al secondo posto la Cleveland Clinic negli Stati Uniti e al terzo posto il Toronto General di Toronto in Canada. Tra gli altri ospedali italiani, ai primi posti della classifica ci sono i due milanesi Niguarda e San Raffaele, rispettivamente al 52esimo e al 57esimo posto.

Il Policlinico Gemelli ha sottolineato che per il quarto anno di fila è stato scelto come il miglior ospedale italiano nella ‘top 250' a livello globale, l'unico del nostro Paese tra i primi 50 nosocomi al mondo.

Il punto di forza del Gemelli, ha spiegato il presidente della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, Carlo Fratta Pasin, "è nella sua storia e nella sua missione di ospedale al servizio di tutti, che coniuga cure e ricerche di avanguardia, ma anche formazione di medici e operatori sanitari".

Un risultato che arriva, rimarcano i vertici dell'ospedale romano, nel 2024, anno in cui il Gemelli festeggia i primi 60 anni di attività.

Anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha fatto i complimenti ai due ospedali romani inseriti in classifica. Per il governatore, "è un riconoscimento importante che si deve al lavoro e al sacrificio di professionisti che fanno grande la nostra regione nel mondo".

Nella classifica della rivista americana Newsweek, realizzata in collaborazione con Statista, leader mondiale nella creazione di classifiche aziendali, ogni ospedale (sono 2.400 quelli presi in esame) viene valutato in base al parere degli esperti (medici, direttori, professionisti di 30 nazioni), sondaggi tra i pazienti, indagini di qualità degli ospedali, indagini sugli esiti degli interventi.

I primi 10 ospedali del mondo secondo Newsweek

Questi i primi dieci ospedali del mondo secondo la classifica di Newsweek:

Mayo Clinic – Rochester, USA Cleveland Clinic, USA Toronto General – University Health Network, Canada The Johns Hopkins Hospital, USA Massachusetts General Hospital, Boston, USA Universitätsmedizin, Berlino, Germania Karolinska Universitetssjukhuset, Stoccolma, Svezia AP-HP – Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière, Parigi, Francia Sheba Medical Center, Israele Universitätsspital, Zurigo, Svizzera