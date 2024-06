La bufala del vigile del fuoco che si sarebbe tuffato nel Natisone per salvare Patrizia, Bianca e Cristian I vigili del fuoco, contattati da Fanpage.it, hanno fatto sapere di non essere a conoscenza del video che mostrerebbe uno di loro gettarsi nel Natisone per salvare Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar: “Improbabile si sia gettato in acqua”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Nelle ultime ore è circolato online e su alcuni media un video che mostrerebbe un vigile del fuoco eroe immergersi nelle acque del Natisone, in Friuli, alla ricerca dei tre ragazzi, Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, che venerdì scorso sono stati travolti dalla piena improvvisa del fiume.

Il filmato, pubblicato dalla testata Hespress Français, mostrerebbe il vigile del fuoco che dalla sponda sinistra del fiume cerca di raggiungere a nuoto il gruppo dei ragazzi, ancora aggrappati a quell'isolotto ormai coperto da metri d'acqua.

Ma, contattati da Fanpage.it, proprio i vigili del fuoco hanno fatto sapere di non non essere a conoscenza dell'esistenza del video in questione e che è improbabile che durante i primi tentativi di soccorso uno di loro si sia gettato in acqua per provare a raggiungere i ragazzi a nuoto, perché "nessuno è stato mandato a fare salvataggio in acqua".

Altri commenti al momento non sono stati rilasciati dal momento che l'obiettivo principale è quello di ritrovare Cristian, unico ancora disperso dei tre ragazzi travolti dalla piena della fiume.

Ancora oggi proseguono infatti a Premariacco (Udine) le ricerche del ragazzo disperso con quaranta vigili del fuoco impegnati lungo il corso del fiume, dove ieri sarebbe stato rinvenuto un brandello di indumento a circa 8 chilometri dal punto in cui si sono abbracciati i tre ragazzi prima di essere travolti dalla piena.

I corpi di Bianca e Patrizia, invece, sono stati recuperati già nei giorni scorsi e questa sera partiranno alla volta della Romania, loro paese d'origine, dove saranno seppellite, mentre in Italia proseguono le indagini per cercare di ricostruire esattamente cosa è successo venerdì scorso, con la Procura di Udine che ha aperto una inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti.