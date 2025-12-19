La 72enne Margherita Ceschin uccisa da due sicari assoldati dall’ex marito: ergastolo ai killer
Sembrava una rapina finita male, invece, Margherita Ceschin, 72 anni, è stata uccisa in casa da due killer assoldati dall'ex marito. È la verità processuale ricostruita in primo grado dalla Corte d’Assise di Treviso che ha condannato all’ergastolo due uomini ritenuti gli esecutori materiali dell'omicidio. I due sono stati condannati a scontare la pena con isolamento diurno per sei mesi. Escluse invece le aggravanti della crudeltà, delle sevizie e dell’aver agito in più persone.
Ceschin è stata picchiata e soffocata la sera del 23 giugno 2023 nel suo appartamento di via 28 Maggio a Conegliano, in provincia di Treviso.
Il mandante sarebbe l'ex marito della vittima, Enzo Lorenzon, deceduto ad agosto per cause naturali. Il giudice ha quindi ritenuto di non doversi procedere in ragione della morte del reo. Secondo il pubblico ministero Michele Permunian, Lorenzon non avrebbe più voluto pagare l'assegno di mantenimento che corrispondeva alla vittima, pari a 10 mila euro al mese.
I due uomini condannati per la morte di Ceschin sono Sergio Antonio Luciano Lorenzo, 40 anni, e Mateo Garcia, 31 anni, entrambi di origine domenicana. Garcia è stato arrestato in Spagna lo scorso gennaio ed estradato ad aprile. Secondo quanto ricostruito dall'accusa, sarebbero loro i killer che la notte del 23 giugno di due anni fa si introdussero nell'abitazione per picchiarla e soffocarla simulando una rapina finita male. Oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e al pagamento di 150 mila euro a favore del fratello della vittima, l'importo del risarcimento però deve ancora essere confermato in sede civile.
La sera del delitto sarebbe stato presente anche Joel Lorenzo, il fratello di Sergio, che sarà giudicato a gennaio e che attraverso la sua confessione avrebbe fornito agli inquirenti gli elementi contro gli imputati.
Oltre ai due ergastoli ci sono state anche due assoluzioni per l'imputazione di omicidio volontario. Si tratta di Kendy Maria Rodriguez, 23 anni, fidanzata di Joel Lorenzo, ritenuta una fiancheggiatrice dei killer, e di Juan Beltre Guzman, 45 anni, il quale dovrà rispondere di favoreggiamento.