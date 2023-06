Kata scomparsa a Firenze, perquisizioni in corso in box e garage adiacenti all’hotel Astor Aggiornamenti sulla scomparsa della piccola Kata a Firenze: sono in corso nuove perquisizioni presso i locali di una ditta adiacente al cortile dell’ex hotel Astor e i garage del condominio di via Monteverdi che confina con l’albergo.

A cura di Ida Artiaco

Nuove perquisizioni sono in corso a Firenze nell'ambito delle indagini sulla scomparsa della piccola Kata, la bimba di 5 anni di origine peruviana scomparsa lo scorso sabato 10 giugno dal cortile dell'ex hotel Astor, dove viveva con la mamma.

Sotto i riflettori degli inquirenti sono finiti i locali di una ditta adiacente al cortile dell'albergo, gestita da due fratelli italiani – perquisiti come terzi non indagati – dove potrebbe essere stata nascosta almeno per alcune ore la piccola dopo la scomparsa ed i garage del condominio di via Monteverdi che confina con l'Astor.

La perquisizione è effettuata su mandato del procuratore aggiunto Luca Tescaroli e della pm della Dda Christine Von Borries. Presenti anche i carabinieri della Scientifica che stanno effettuando alcuni rilievi nei box e in una cabina dell’Enel all’interno del piazzale che ospita i garage.

Solo ieri sera, nel corso dell'ultima puntata della trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto? i genitori della bimba avevano fatto l'ennesimo appello. "Vorrei chiedere a tutti i fiorentini, a tutte le mamme, di venire a manifestare con noi, per alzare la nostra voce. Non ci giudicate, lasciate stare la questione del racket. L'importante è trovare Kata, al resto ci penserà la polizia", ha detto il papà Miguel Angel Alvarez Chiclio Romero.

Nelle ultime ore, si è proceduto anche alla repertazione del Dna di tutti gli occupanti dell’ex hotel Astor dopo che nei giorni scorsi era stato prelevato anche quello della stessa Kata dal suo spazzolino da denti.

In aggiornamento.