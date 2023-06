Scomparsa Kata, nuovo appello in tv dei genitori: “Passati troppi giorni, mamme di Firenze aiutateci” Nuovo appello in diretta a Chi l’ha visto? dei genitori di Kata, la bimba peruviana scomparsa da Firenze lo scorso 10 giugno: “Mamme di Firenze, venire a manifestare con noi. L’importante è trovare nostra figlia”.

A cura di Ida Artiaco

"Vorrei chiedere a tutti i fiorentini, a tutte le mamme, di venire a manifestare con noi, per alzare la nostra voce. Non ci giudicate, lasciate stare la questione del racket. L'importante è trovare Kata, al resto ci penserà la polizia".

A parlare è Miguel Angel Alvarez Chiclio Romero, il papà della piccola Kataleya, la bimba di 5 anni di origine peruviana scomparsa il 10 giugno scorso dal cortile dell'ex hotel Astor di Firenze, dove viveva con la mamma e il fratellino di 8 anni. L'uomo è tornato insieme alla moglie a rivolgere un nuovo appello affinché sua figlia torni a casa sana e salva.

Lo ha fatto nel corso della trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto? andata in onda ieri sera, quando sono passati ben 18 giorni da quando la piccola Kata ha fatto perdere le sue tracce. "Chiediamo a tutti, soprattutto a chi è con nostra figlia: lasciatela andare, dove volete, al parco o in chiesa, ma fatelo perché siamo troppo preoccupati e disperati. Ogni giorno è difficile per noi. La nostra comunità peruviana viene con noi sempre a manifestare. Aiutateci tutti, venite con noi. Vogliamo che torni a casa presto", ha aggiunto la mamma Katherine Alvarez.

Intanto, continuano le indagini delle autorità competenti per cercare di capire chi abbia preso la bambina e dove sia finita Kata. Della piccola si sono perse le tracce lo scorso 10 giugno: alle 20:30 di quella giornata la mamma di Kata, nella denuncia presentata ai carabinieri di Firenze, ha affermato che la figlia era rimasta in casa fino alle 14:30, poi era scesa in cortile a giocare con gli altri bambini.

Ed in effetti, come confermato dai video registrati da alcune telecamere di sorveglianza, alle 15:01 Kata rientra nel cortile dell'ex hotel Astor dopo essersi allontanata insieme al fratello e ad altri amichetti che si stavano dirigendo a giocare a calcio nel campetto della parrocchia del quartiere. Alle 15:13 altre immagini mostrano la bimba ancora nel cortile da cui sarebbe poi sparita intorno alle 15.40. Nelle ultime ore, si è proceduto anche alla repertazione del Dna di tutti gli occupanti dell’ex hotel Astor dopo che nei giorni scorsi era stato prelevato anche quello della stessa Kata dal suo spazzolino da denti.