Kata, il sangue trovato nell’ex hotel Astor di Firenze non è della bimba scomparsa Stando ai risultati degli esami genetici eseguiti dal professore Ugo Ricci non appartiene a Kata, la bimba scomparsa il 10 giugno scorso a Firenze, il sangue trovato nella stanza 104 dell’ex hotel Astor e su due trolley e sul borsone sequestrati a tre dei 5 indagati.

A cura di Ida Artiaco

Una foto di Kataleya

Resta ancora un mistero la scomparsa di Kata, la bimba peruviana di 5 anni di cui si sono perse le tracce lo scorso 10 giugno a Firenze. Non appartiene infatti alla bambina il sangue trovato nella stanza 104 dell'ex hotel Astor, in uso a due dei cinque iscritti nei giorni scorsi nel registro degli indagati proprio in relazione al caso della sparizione della piccola. Si tratta dei due zii della bambina. Per loro il reato ipotizzato è sequestro di persona a scopo di estorsione.

È quanto emerge dal risultato degli esami genetici eseguiti dal professore Ugo Ricci su incarico della procura fiorentina. Non sono state riscontrate tracce della bambina nemmeno nei due trolley e nel borsone che erano stati sequestrati a due cugine peruviane e a un cittadino rumeno lo scorso 17 giugno, quando fu sgomberato l'ex albergo occupato abusivamente da mesi. Due di loro, in particolare, erano stati ripresi dalle telecamere mentre uscivano dall'ex Astor con quei bagagli poco dopo la scomparsa di Kata.

L’ultima immagine di Kata

Dunque, a più di tre mesi dalla scomparsa, di Kata non si hanno notizie e le indagini proseguono a ritmo serrato. Per la mamma della piccola la soluzione del giallo resta comunque all'interno dell'ex hotel Astor. "All'interno dell'albergo – ha dichiarato la donna – c'è sicuramente qualcuno che ha visto e che sa qualcosa su mia figlia che non vuole dire. Chi sa, parli. Non è ancora tardi, c'è tempo per dire la verità".

Nei prossimi giorni le squadre di elite carabinieri eseguiranno un nuovo sopralluogo imponente e con strumenti sofisticati nell'edificio di via Maragliano alla ricerca di tracce della piccola. Ma la data non è ancora stata fissata.