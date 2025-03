Karen morta nello schianto del bus in Kenya, lascia due figli: “Vuoto enorme”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Doveva essere una vacanza da sogno sulle spiagge bianche di una rinomata meta turistica in Africa ma un tragico destino ha voluto che quell’esperienza si trasformasse in tragedia per Karen Demozzi, la donna 51 anni tra le due vittime dell’incidente stradale del minibus in Kenya, a Diani Beach, poco lontano da Mombasa. La trentina di Albiano lascia due figli già maggiorenni ma ancora molto giovani e una famiglia distrutta dal dolore.

La donna era in Kenya con un’amica di lunga data con la quale aveva prenotato un pacchetto offerto da un tour operator italiano per alloggiare in un esclusivo resort della splendida località balneare. Ieri era impegnata in un breve spostamento su un minibus di turisti con altri cinque connazionali quando il mezzo è stato coinvolto in un terribile incidente stradale.

La donna è rimasta gravemente ferita nell’impatto e nel rovesciarono del mezzo e quindi soccorsa e trasportata d'urgenza nella vicina Mombasa ma purtroppo ogni sforzo dei medici dell’ospedale locale si è rivelato inutile. La 51enne è stata dichiarata morta poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso. Con lei è morto il 39enne Marco Curcio mentre sono rimasti feriti gli altri quattro connazionali, tra cui l’amica ed ex compagna di liceo di Karen Demozzi che rimane ricoverata.

La donna, che lavorava come responsabile amministrativa nell'azienda di famiglia di ricambi e accessori per auto, lascia due figli: Giorgia appena maggiorenne, che studia ancora al liceo Linguistico di Trento, e Gabriele di 22 anni. Una tragedia che ha sconvolto la comunità trentina.

"Una persona molto ben voluta, che lascia un grande vuoto", ha dichiarato il sindaco di Albiano, aggiungendo: "Lascerà un grande vuoto. Lei era una persona molto attiva in paese. Aveva sempre una buona parola e un sorriso per tutti, solare e determinata, cordiale e gentile". “Una donna davvero molto preziosa, una figura che univa generosità, impegno, competenza e voglia di impegnarsi fino in fondo per la realtà di cui faceva parte" ha dichiarato invece all’Adige la presidente dell’associazione di volontariato in cui Karen Demozzi era impegnata da tempo per aiutare gli altri.