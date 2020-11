La piccola comunità di Gesso, un villaggio di 600 abitanti in provincia di Messina, è orgogliosa che la loro frazione in questi giorni sia sotto i riflettori dei media nazionali per aver scoperto che la moglie di Joe Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti, Jill Tracy Jacobs ha origini di Gesso e non vedono l’ora di ospitare la First Lady per farle conoscere gli ultimi parenti rimasti in Sicilia. "Se viene in Sicilia l'accoglieremo a braccia aperte e anche a pranzo – dice la lontana parente".

Le parentele con Jill Tracy Jacobs

La famiglia di Jill Tracy Jacobs originariamente si chiamava Giacoppo, cognome poi anglicizzato in Jacobs. A confermarlo è un documento che attesta la partenza dal villaggio del nonno della first lady, Domenico, il 19 maggio del 1900, quando aveva appena un anno, insieme ai fratelli e la madre. Oltre Caterina Giacoppo, una signora di 64 anni che ha sempre vissuto a Gesso, ha saputo dai media di essere una lontana cugina di Jill Biden, ci sono altri parenti lontani. I cugini Sebastiano e Cettina Giacoppo. È stata una bella scoperta – dice Caterina Giacoppo – e anche inaspettata. È una bella donna, snella e bionda. Non conoscevo la signora e nessuno me ne aveva mai parlato – racconta – mi piacerebbe poterla invitare in Sicilia, a pranzo da me, e a far visita delle cose belle che ci sono a Gesso, perché non bisogna mai dimenticare le proprie origini. Altra parente lontana di Jill Biden è Cettina Giacoppo:"Abbiamo i bisnonni in comune – il bisnonno di Jill e mio padre erano fratelli – ha detto Cettina. Posso dire anch’io che se viene in Sicilia sarà la benvenuta – continua Cettina – è una donna molto umile perché si occupa del sociale". Altro cugino lontano è Sebastiano, sua madre è la cugina di ottavo grado della first lady:"Mi ricordo che mio nonno parlava di antenati in America anche perché ai tempi si comunicava con le lettere, poi questa usanza si è persa – continua – auguro a Jill di risolvere i problemi del mondo che sono tanti".

Le origini di Jill Tracy Jacobs

A raccontare le origini familiari della moglie di Biden è Antonio Federico, studioso di Gesso, che ha ricostruito l’albero genealogico di tutte le famiglie del borgo messinese. "Sono riuscito a risalire ai genitori e ai nonni di Jill Biden – ha detto Antonio Federico – è stata una grande emozione aver scoperto questa origine della first lady, suo nonno era Dominic figlio di Placido e Caruso Angela. Dopo questa scoperta – conclude Antonio Federico – una visita a Gesso da noi sarebbe cosa gradita". Anche Tonino Macrì, presidente dell'associazione Associazione Gesso la perla dei Peloritani, che si occupa di valorizzazione del territorio, ha collaborato nella ricerca delle origini della first lady. "Abbiamo avuto il piacere di scoprire l'origine di Jill Biden:"A Gesso custodiamo il documento del registro delle partenze degli antenati in America e siamo felicissimi di avere questo collegamento, in particolar modo adesso dopo l'elezione del presidente degli Stati Uniti, abbiamo il forte desiderio di invitare la signora Biden a venire a Gesso e riscoprire le sue radici".