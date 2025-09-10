Attualità
Isola d’Elba di nuovo in ginocchio per il maltempo: frane e allagamenti, centinaia di turisti isolati

Dopo i nubifragi di ieri questa mattina sono riprese le piogge all’Isola d’Elba: si registrano frane e allagamenti, volontari della Protezione Civile al lavoro per prestare soccorso. Il sindaco di Portoferraio: “Siamo nel pieno dell’allerta, invitiamo tutta la popolazione a limitare gli spostamenti allo strettissimo necessario”.
A cura di Davide Falcioni
Continua a piovere all'Isola d'Elba. Dopo il violento nubifragio che ha messo in ginocchio Portoferraio nella giornata di ieri, martedì 9 settembre, nuove precipitazioni sono riprese questa mattina e stanno causando altri disagi alla popolazione.

Il nubifragio che ha colpito ieri l'isola con allagamenti a strade, case e attività, soprattutto a Portoferraio, ha reso ancora più fragile la situazione. I corsi d'acqua e i terreni non hanno ancora smaltito la grande piena di ieri e a distanza di poche ore la situazione si fa ancora più difficile, in particolar modo a Concia di Terra, al Carburo e in via Manganaro, con case e locali allagati. Come riportano i quotidiani dell'Elba, al momento risulta allagata anche la strada in uscita da Portoferraio in direzione Procchio all'altezza di località Valle di Lazzaro. Centinaia di turisti risultano ancora isolati.

Al momento è in vigore un'allerta meteo di codice arancione per temporali forti e rischio idraulico e idrogeologico. La macchina delle emergenze è pronta, ma solo per cercare di limitare i danni e – come ha spiegato ieri sera in una nota il sindaco di Portoferraio – la raccomandazione resta quella di non uscire di casa, se si è in sicurezza, e di non andare verso il centro della cittadina.

"Nelle prossime ore potrebbe piovere di nuovo", ha avvertito il primo cittadino. "Siamo nel pieno dell'allerta, quindi invitiamo tutta la popolazione a limitare gli spostamenti allo strettissimo necessario. Fino ad ora non sono segnalati danni a persone, invito tutti a rivolgersi al numero del Centro Operativo Comunale 0565/937252 per segnalare qualsiasi necessità".

Il sindaco ha concluso con un bilancio provvisorio della situazione: "Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato finora e che lavoreranno nelle prossime ore. Purtroppo già adesso, anche se non abbiamo ancora i dati ufficiali, possiamo dire che la situazione è decisamente più grave di quella del 13 febbraio scorso. Ci sarà tempo ad emergenza conclusa per fare le debite considerazioni, ora lavoriamo per limitare i danni alla città".

L'emergenza è tuttora in corso e le autorità mantengono alta la vigilanza in attesa dell'evolversi delle condizioni meteorologiche.

