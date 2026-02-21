Iscrizioni scuola, c’è tempo fino alle 20 di oggi 21 febbraio: licei in overbooking, come fare

Oggi, sabato 21 febbraio, è l’ultimo giorno utile per le iscrizioni a scuola per il prossimo anno. Inizialmente l’ultimo giorno per le iscrizioni doveva essere il 14 febbraio, poi il Mim ha concesso una settimana in più: si chiude dunque questa sera alle ore 20. Fino a quell’ora le famiglie che non lo hanno ancora fatto potranno ancora scegliere l’istituto per i figli che nell’anno scolastico 2026/27 frequenteranno la prima classe. Il termine del 21 febbraio vale per tutti i gradi di istruzione.

Come fare? Le modalità per le iscrizioni restano le stesse in vigore dal 13 gennaio, ovvero da quando si è aperta la finestra per le iscrizioni online. Bisogna effettuare il riconoscimento online tramite Spid, Cie, Cns o Eidas, quindi il genitore o l’esercente la potestà genitoriale dovrà collegarsi alla piattaforma Unica e scegliere gli istituti preferiti dai propri figli. Restano cartacee, come negli anni passati, le domande di iscrizione alla Scuola dell'infanzia, alle scuole della Valle d'Aosta, di Trento e di Bolzano, e quelle relative a specifici percorsi indicati annualmente nella nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Intanto già da giorni si segnalano licei in overbooking, in particolare nelle scuole del centro di Roma e si segnala anche un tutto esaurito nei licei delle scienze umane di Milano: in caso di richieste superiori ai posti disponibili saranno poi le scuole a smistare l’istanza all’istituzione scelta come seconda o terza opzione dai genitori. È bene ricordare comunque che l’orario o il giorno in cui viene inviata la domanda di iscrizione non influisce sull’accoglimento da parte della scuola. L’iscrizione insomma può essere inviata anche l’ultimo giorno fissato dal ministero.