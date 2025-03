video suggerito

Irene morta nel frontale mentre va a lavoro in aeroporto a Firenze: era mamma di due gemelli La 37enne, madre da poco di due gemelli, era originaria di Montelupo Fiorentino e lavorava all'aeroporto di Peretola come duty officer per la Toscana Aeroporti Handling. La sua auto avrebbe invaso l'altra corsia provocando il terribile incidente.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un drammatico scontro frontale si è verificato nel pomeriggio di martedì 4 marzo lungo il bypass del Galluzzo, nel tratto della strada statale 741 che collega via Senese allo svincolo dell’A1 e all’imbocco della Firenze-Siena. A perdere la vita è stata Irene Furiesi, 37 anni, originaria di Montelupo Fiorentino, cresciuta a Fibbiana e residente da alcuni anni a Tavarnelle Val di Pesa (frazione di Barberino). Madre di due gemelli, lavorava all’aeroporto di Peretola come duty officer per la Toscana Aeroporti Handling.

Irene stava viaggiando da sola, diretta al lavoro, quando la sua auto si è scontrata frontalmente con un altro veicolo a bordo del quale si trovavano un uomo di 60 anni e una donna di 53. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di Torregalli e Careggi.

Per Irene, invece, non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’impatto erano troppo gravi e, all’arrivo dei soccorritori, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ipotesi, un malore improvviso potrebbe averle fatto perdere il controllo dell’auto, facendola invadere l’altra corsia. La Polizia Stradale di Siena ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza nel tunnel e lungo la statale per ricostruire con precisione l’accaduto.

Irene lascia il marito e due gemellini di 4 anni. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, con un messaggio di cordoglio anche da parte del sindaco di Barberino Tavarnelle, David Baroncelli: “In un momento di dolore così profondo non esistono parole che possano alleviare la sofferenza di un simile lutto. Serve amore e vicinanza e, a nome dell’intera comunità, ci stringiamo al marito e alla famiglia in un abbraccio sincero per la perdita di una donna straordinaria, amata da tutti.” Il sindaco ha inoltre assicurato: “Non faremo mancare loro il nostro sostegno.”