Investito sulle strisce, muore dopo 6 giorni. Lascia moglie incinta, la famiglia dona gli organi

Non ce l’ha fatta Filippo Muscia Masuzzo investito a Vergato, in provincia di Bologna lo scorso 2 gennaio. Aveva 54 anni e stava per diventare papà. Lui stesso era stato sottoposto a due diversi trapianti di reni nel corso degli anni.