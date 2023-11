Investito in monopattino sulla statale, incidente a catena coinvolge sei mezzi: 6 feriti a Cagliari Lo schianto alla fine ha riguardato complessivamente sei mezzi e un monopattino e ha causato il ferimento di sei persone. Tutti i feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale tra cui tre in gravi condizioni e in codice rosso a Cagliari, ma fortunatamente nessuno sarebbe ora in pericolo di vita.

A cura di Antonio Palma

L’investimento di una persona a bordo di un monopattino su una strada statale ha causato uno spaventoso incidente stradale a catena che ha coinvolto sei mezzi e portato al ferimento di sei persone, tra cui tre gravi, nelle scorse ore in Sardegna. Il sinistro, che solo per fortunata non si è trasformato in tragedia, è avvenuto sulla strada statale 131 “Carlo Felice” tra il tardo pomeriggio e la prima serata di mercoledì.

L’incidente intorno alle 18.30 all'altezza del chilometro 6,800 sulla carreggiata in direzione Cagliari e dell’aeroporto di Elmas dove inevitabilmente il traffico della fondamentale arteria stradale sarda è andato in tilt. Secondo quanto ricostruito finora, alla base dell’incidente l’investimento di una persona che viaggiava su un monopattino poco prima di Cagliari.

Mentre l’automobilista era fermo per soccorrere l’uomo urtato e caduto ma ferito in modo non grave, una vettura non si è accorta del pericolo ed è piombata sui presenti, investendo altre persone e causando altri feriti. A questo punto però la presenza delle vetture del monopattino sulla carreggiata ha causato un tamponamento a catena con altri quattro veicoli coinvolti.

Leggi anche Terribile schianto tra auto e camion: zia e nipote morte e tre feriti sulla statale a Bologna

Lo schianto alla fine ha riguardato complessivamente sei mezzi e un monopattino e ha causato il ferimento di sei persone. Sul posto sono accorsi in forze ambulanze e soccorritori del 118 con ben sette mezzi, oltre a vigili del fuoco, polizia stradale e al personale Anas per gli accertamenti della dinamica e per consentire il ripristino della normale viabilità.

Tutti i feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale tra cui tre in gravi condizioni e in codice rosso negli ospedali di Cagliari ma fortunatamente nessuno sarebbe ora in pericolo di vita. Ad avere la peggio sono stati una 40enne e un 33enne, trasportati all'ospedale Brotzu del capoluogo sardo e un 44enne ricoverato al Policlinico di Cagliari.

Per consentire i soccorsi ai feriti, i rilievi e la rimozione dei mezzi, il tratto della strada statale subito dopo Sestu è stato chiusa al transito e il traffico deviato sulla statale 554 con inevitabili code e disagi.