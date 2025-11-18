Investito e ucciso da un’auto mentre cammina a bordo strada: la tragedia a Capannori

Gravissimo incidente a Santa Margherita, nel comune di Capannori in provincia di Lucca. Un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto in via del Marginone: la tragedia poco prima le 21 di questa sera. Il 50enne, secondo quanto si apprende, sarebbe originario dello Sri Lanka.

Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, sul posto sono intervenuti l'automedica di Lucca e l'ambulanza della Croce rossa. Purtroppo i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. Ora sono al lavoro i carabinieri per cercare di risalire all'esatta dinamica dell'accaduto.

Non è l'unico incidente fatale di questi giorni. Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale ad Arezzo domenica 16 dicembre: la sua auto è finita contro un albero lungo la regionale 327, in località San Zeno. Stando alla prima ricostruzione dell'accaduto il 22enne stava viaggiando in direzione del capoluogo toscano quando ha perso il controllo della propria auto.

Subito sono stati allertati i sanitari del 118 ma purtroppo per il 22enne non c'è stato più nulla da fare. Sembrerebbe infatti che il giovane sia morto sul colpo.

Nello stesso giorno sull'A18 verso Catania un automobilista 50enne è morto dopo essere stato investito da un'altra macchina. La vittima aveva accostato la sua vettura sulla corsia di emergenza dopo essersi accorto di aver forato una gomma. Sarebbe sceso dall'auto e pochi secondi dopo è stato travolto da una macchina che stava arrivando proprio in quel momento. Anche in questo caso purtroppo l'intervento dei sanitari è risultato inutile.