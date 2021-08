Investito da un bus mentre è in vacanza ad Alghero: muore medico e docente di fama internazionale Il gastroenterologo Dario Rosario Sorrentino, 64 anni, era noto per le sue ricerche in campo internazionale. Viveva negli Stati Uniti con la famiglia ma insegnava da tempo a Udine, dove si sarebbe dovuto trasferire. È caduto ad Alghero dopo aver perso il controllo della propria bicicletta proprio mentre arrivava l’autobus, che non ha potuto evitarlo.

A cura di Susanna Picone

Drammatico incidente in Sardegna, ad Alghero, dove ha perso la vita un medico e docente dell'Università di Udine di fama internazionale. Si tratta di Dario Rosario Sorrentino, medico gastroenterologo di 64 anni noto per le sue ricerche in campo internazionale. L’uomo, che si trovava in vacanza sull’isola, è stato investito da un autobus. L’incidente è avvenuto mercoledì 4 agosto, mentre il docente si trovava con un amico. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Sorrentino sarebbe caduto sulle strade di Alghero dopo aver perso il controllo della propria bicicletta, sua grande passione. È finito per terra, in mezzo alla carreggiata, proprio mentre arrivava l'autobus, che non ha potuto evitarlo. Inutili i soccorsi: il docente è morto sul colpo.

La famiglia si sarebbe dovuta trasferire a breve in Italia – L'autista dell'autobus è indagato per omicidio stradale, un atto dovuto per procedere con l'autopsia sul corpo della vittima e per altri eventuali indagini. Nato in Sicilia, Dario Rosario Sorrentino da anni viveva con la moglie e le figlie in Virginia, a Roanoke, negli Stati Uniti, ma insegnava da tempo a Udine, al Dipartimento Medico. Nel capoluogo friulano, a quanto si apprende, la sua famiglia si sarebbe dovuta trasferire a breve per i suoi impegni di lavoro. La moglie era già a Udine con due delle figlie per cercare casa. Appresa la notizia del drammatico incidente, il rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, ha voluto esprimere “vicinanza e profondo cordoglio ai familiari da parte di tutto l’Ateneo friulano”.