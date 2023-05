Investita sulle strisce, Bruna Biz muore dopo una lunga agonia: salvate altre persone coi suoi organi Bruna Biz è morta a quasi un mese di distanza dall’incidente avvenuto a Pinerolo. La donna è stata travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce: i famigliari hanno acconsentito alla donazione degli organi.

A cura di Chiara Ammendola

Bruna Biz

Non ce l'ha fatta Bruna Biz, la donna di 80 anni investita nel Torinese, a Pinerolo, quasi un mese fa. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con l'asfalto, avvenuto dopo essere stata scaraventata a metri di distanza. Questa mattina è stata diffusa la notizia della sua morte.

L'incidente è avvenuto lo scorso 19 aprile quando la donna, originaria di Pinerolo, è stata travolta da un'auto proprio nel comune dove risiedeva da tempo. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine sembra che Bruna stesse attraversando la strada lungo corso Torino sulle strisce pedonali quando è sopraggiunta una vettura.

La Panda l'ha centrata in pieno colpendola con violenza e scaraventandola a diversi metri di distanza sull'asfalto. Le ferite si sono rivelate subito gravi e per questo è stata trasportata d'urgenza all’ospedale Agnelli di Pinerolo dove è giunta in codice rosso. Le sue condizioni si sono aggravate col passare dei giorni fino alla morte avvenuta lo scorso venerdì.

I medici e i familiari hanno dato il via libera al trapianto di organi che è stato effettuato all’ospedale Molinette di Torino dove la donna era stata trasferita da Pinerolo a causa proprio dell'aggravarsi delle sue condizioni. Grazie a questa scelta, nonostante la tragedia, Bruna Biz ha salvato la vita di altre persone che lottavano contro malattie croniche.