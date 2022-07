Investita mentre fa jogging, Sara muore a 30 anni: “Stella dell’atletica, ora corri tra le nuvole” Incidente sulla via Grevigiana sp 92, da San Casciano verso Mercatale: Sara Bartoli è morta a 30 anni dopo essere stata investita da un’auto mentre faceva jogging.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

È stata travolta da un'auto che l'ha investita frontalmente mentre correva. È morta così a 30 anni Sara Bartoli, atleta toscana di Ocr molto conosciuta. La ragazza stava facendo jogging quando si è verificata la tragedia.

L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 19:30: l'atleta stava facendo allenamento sulla via Grevigiana sp 92, percorrendo la strada da San Casciano verso Mercatale, di cui era originaria e dove viveva. È stata investita all'altezza del Tondo alle Corti.

L'auto era condotta da un 38enne della zona, che ha travolto la 30enne frontalmente. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma i tentativi di rianimazione sono stati purtroppo vani, Sara è morta per le lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per tutti gli accertamenti del caso.

Leggi anche Rimini, papà ha un malore e muore annegato mentre fa il bagno con la figlia

La ragazza era molto conosciuta in zona. Il Sindaco di San Casciano, Roberto Ciappi, in segno di rispetto per il dolore della famiglia, ha annullato l'evento per l'anniversario della Liberazione del paese di ieri sera.

Nel suo ultimo post su Facebook, risalente al 20 luglio, Sara aveva scritto: "Non accontentatevi di una vita che è meno di quello che siete capaci di vivere".

Immagine da Facebook.

Tanti i messaggi di cordoglio lasciati sul social media. "Era giovane, bella, in gamba, con tanti interessi e una passione sopra tutte: l’atletica. Che tante volte l’ha vista sul podio, che le aveva donato gloria e soddisfazioni, ma, ed il ma stavolta assume le tinte tragiche del nero e del rosso sangue, il suo, che è rimasto sulle strade di quella Toscana che adorava. Chissà se ha avuto il tempo di realizzare quel che le stava accadendo… se ha sentito avvicinarsi quell’auto condotta dal suo assassino. Ciao Sara, ora potrai correre veloce lassù tra nuvole e sogni", ha scritto su Facebook Cinzia; "Sono basito, l'avevo lasciata che era una bambina, quando venni via da Mercatale. Conoscevo bene i suoi genitori Rossella e Vincenzo, ai quali insieme al fratello Pietro, rivolgo le mie più sentite condoglianze", ha scritto invece Pietro.