Investe un uomo e lo uccide, poi scende dall’auto e abbraccia disperato la moglie: il dramma nel vicentino

Immagine di repertorio

Tragedia a Villaverla, in provincia di Vicenza, dove ieri un uomo di 68 anni è stato investito e ucciso mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali: l'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma stando a quanto emerso l'anziano era appena sceso dall'auto della moglie e aveva iniziato ad attraversare la carreggiata per raggiungere la vicina pasticceria Carollo; in quel momento è stato travolto da una Volkswagen T-Roc.

Il conducente non l'avrebbe visto, complice la scarsa illuminazione in quel tratto causata da un blackout provocato dal maltempo, e lo ha travolto in pieno. Gilberto Ongaro – questo il nome della vittima – è stato investito e sbalzato a decine di metri di distanza. Sua moglie ha sentito il colpo ed è corsa fuori dall'abitacolo, ma per il marito non c'era già più nulla da fare.

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri: Ongaro e sua moglie si erano fermati per una commissione quando è avvenuto l'incidente. Immediata la richiesta di aiuto al 118: con l'ambulanza del Suem, si sono precipitati in zona i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino, che hanno chiuso la strada per consentire i rilievi e il recupero della salma. Il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Durante gli accertamenti, il conducente della Volkswagen T-Roc, disperato, ha ripetutamente abbracciato la moglie della vittima. Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco Enrico De Peron, che ha spiegato come il Comune, poco prima, fosse stato informato che a causa del maltempo l'illuminazione pubblica era andata in tilt: per questo il tratto era buio, ma nessuno era ancora riuscito ad intervenire per riparare il guasto.