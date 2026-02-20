Attualità
Investe un uomo e lo uccide, poi scende dall’auto e abbraccia disperato la moglie: il dramma nel vicentino

Gilberto Ongaro, 68 anni, è stato investito e ucciso da un’auto ieri a Villaverla, in provincia di Vicenza, mentre attraversava le strisce pedonali.
A cura di Davide Falcioni
Tragedia a Villaverla, in provincia di Vicenza, dove ieri un uomo di 68 anni è stato investito e ucciso mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali: l'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma stando a quanto emerso l'anziano era appena sceso dall'auto della moglie e aveva iniziato ad attraversare la carreggiata per raggiungere la vicina pasticceria Carollo; in quel momento è stato travolto da una Volkswagen T-Roc.

Il conducente non l'avrebbe visto, complice la scarsa illuminazione in quel tratto causata da un blackout provocato dal maltempo, e lo ha travolto in pieno. Gilberto Ongaro – questo il nome della vittima – è stato investito e sbalzato a decine di metri di distanza. Sua moglie ha sentito il colpo ed è corsa fuori dall'abitacolo, ma per il marito non c'era già più nulla da fare.

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri: Ongaro e sua moglie si erano fermati per una commissione quando è avvenuto l'incidente. Immediata la richiesta di aiuto al 118: con l'ambulanza del Suem, si sono precipitati in zona i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino, che hanno chiuso la strada per consentire i rilievi e il recupero della salma. Il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso.

